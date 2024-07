CCR faz obras no Trevo de Alphaville

Foto: CCR

A CCR ViaOeste iniciará as obras de demolição parcial da laje do viaduto localizado sob o trevo de Alphaville, no km 23+220, sentido capital (leste).

Para a execução dos trabalhos, a concessionária deve interditar o acesso para a Alameda Rio Negro para veículos advindos da pista expressa sentido capital e, também, da estrada da Aldeinha. As atividades serão realizadas nos próximos três finais de semana, de sexta a domingo, predominantemente no período noturno, das 22h às 05h, em que há menor volume de tráfego de veículos na região. Confira as datas:

19, 20 e 21 de julho de 2024

26, 27 e 28 de julho de 2024

02, 03 e 04 de agosto de 2024



Alternativa

A opção para os motoristas que estão na rodovia Castello Branco sentido São Paulo e desejam acessar a Alameda Rio Negro é seguir pela pista expressa leste, acessar a pista marginal da rodovia, retornar no km 22 (trevo do Tamboré), seguir pela pista Oeste e acessar a entrada principal de Alphaville. Para veículos que seguem da Estrada da Aldeinha em direção a Alphaville, devem seguir pela pista marginal e utilizar o mesmo retorno no km 22.

A intervenção faz parte das obras melhorias no trevo e de construção de novas pistas marginais na região, que trarão mais segurança e fluidez no tráfego. A concessionária reforça que os motoristas respeitem a sinalização e o limite de velocidade de 30km/h ao trafegar pelo local.

Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas ou mesmo canceladas.

Confira o vídeo das alterações: https://youtu.be/WIPz26SOYPQ