CCR ViaOeste e CCR RodoAnel estimam fluxo de 1,5 milhão de veículos durante a Operação Páscoa

Foto: CCR

Operação especial acontece no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel entre quinta-feira (14/04) e domingo (17/04)

Cerca de 1,5 milhão de veículos devem realizar o deslocamento característico de feriado no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante a operação especial de Páscoa, que tem início na zero hora de quinta-feira (14/04) e se estende até meia-noite de domingo (17/04). No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 568 mil veículos. A CCR RodoAnel prevê fluxo de 947 mil de veículos no trecho oeste do Rodoanel.

As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso nas rodovias. Na quinta-feira (14/04) a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos seja maior das 16 às 20 horas. Na sexta-feira (15/04), o fluxo deve ser intenso das 7 às 12 horas. No retorno, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (17/04), das 11 às 20 horas. No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira, das 15 às 20 horas e nas sexta-feira das 8 às 14 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Durante o feriado, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias durante o feriado, inclusive por meio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo e dos 110 equipamentos de monitoramento no trecho oeste do Rodoanel, todos ligados ao Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias. As equipes das duas empresas estarão em plena atividade durante o feriado.

Para garantir uma viagem com tranquilidade e segurança, a CCR ViaOeste e CCR RodoAnel orientam os motoristas sobre a importância da revisão dos itens de segurança do veículo antes de sair para o feriado. É importante checar as condições de pneus, freios, faróis, lanternas, palhetas dos limpadores de para-brisa, bem como checar os níveis do reservatório de água e óleo do motor. Também é fundamental ficar atendo ao combustível para não correr o risco de pane seca.

Um dos principais cuidados durante a viagem é respeitar os limites de velocidade em cada segmento das rodovias, especialmente nos trechos urbanos. Em caso de chuva, o motorista deve reduzir a velocidade e ampliar a distância do veículo que segue à frente. Vale lembrar que o cinto de segurança é obrigatório para o motorista e todos os passageiros.

Canais de atendimento

Caso o usuário precise de auxílio durante a viagem pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555 e com a CCR RodoAnel pelo 0800 773 6699. Informações sobre as condições de tráfego podem ser conferidas nos siteswww.viaoeste.com.br e www.rodoaneloeste.com.br e também pelo WhatsApp. Nesta ferramenta, o atendimento é feito por meio de Inteligência Artificial, que a partir da interação entre o cliente e o aplicativo, fornece as informações solicitadas pelos usuários ou direciona para a equipe de atendimento da concessionária, que dará continuidade no processo por meio do próprio WhatsApp.

Para utilizar esse serviço, o cliente deve salvar o número (11) 2664-6120 para atendimento da CCR ViaOeste e (11) 2664-6140 para a CCR RodoAnel. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site das duas concessionárias direciona automaticamente para o aplicativo ou versão web. Em situações onde há urgência, a equipe de atendimento que está no Centro de Controle Operacional das duas concessionárias assume imediatamente o contato.

Restrições

Na sexta-feira (15/04) e domingo (17/04) o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.