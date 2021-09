CCR ViaOeste e CCR RodoAnel promovem ações educativas na Semana Nacional de Trânsito

Foto: Divulgação CCR

Campanhas serão realizadas pelas duas concessionárias de 18 a 25 de setembro em diversas cidades da região

Uma semana inteira dedicada à conscientização sobre a prudência ao volante e respeito às leis de trânsito será promovida pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel de 18 a 25 de setembro. A programação da Semana Nacional de Trânsito nas duas concessionárias chama a atenção para os cuidados e o respeito que todos devem ter para preservar vidas e evitar acidentes nas rodovias e vias urbanas.

Profissionais de segurança viária das duas empresas atuarão em locais estratégicos do Sistema Castello-Raposo e do trecho oeste do Rodoanel para promover campanhas e interações com o objetivo de alertar motoristas, caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e pedestres para uma conduta cidadã e responsável no trânsito. As iniciativas integram o Programa de Redução de Acidente desenvolvido em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, comenta que a programação da Semana Nacional de Trânsito no Sistema Castello-Raposo está bastante diversificada, com importantes interações com o público que utiliza as rodovias. “Também vale destacar as campanhas que realizaremos em parceria com departamentos de trânsito municipais, como é o caso de Sorocaba e Barueri, e que são fundamentais para atingir diretamente as comunidades destes dois importantes centros urbanos”, enfatiza.

Nas duas cidades estão programadas campanhas educativas para ciclistas. Além da entrega de material informativo, serão distribuídos kits de café da manhã com alimentos aos participantes. Os alimentos serão disponibilizados em embalagem individual com produtos industrializados para evitar o manuseio e cumprir os protocolos de higiene e saúde para prevenção contra o coronavírus.

No trecho oeste do Rodoanel, as equipes da concessionária promoverão principalmente ações voltadas aos caminhoneiros e motociclistas. “São dois públicos que utilizam a rodovia com muita intensidade. Por isso, organizamos campanhas de conscientização que alertam os motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigir com sono e também chamamos a atenção dos motociclistas para a importância de pilotar de forma defensiva e com responsabilidade”, ressalta o coordenador de tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira.

Outra importante iniciativa, promovida em parceria a Continental Pneus, é a distribuição de 55 mil cartões que medem os sulcos dos pneus nas praças de pedágio do Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel. O objetivo da ação é conscientizar sobre os perigos de dirigir com pneus com sulco abaixo do estabelecido por lei. Ao longo de toda a semana também será inserida a mensagem “Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito” nos painéis eletrônicos das duas concessionárias.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 18 (sábado)

Travessia Segura – Alumínio: campanha educativa para pedestres para conduta adequada ao caminhar e atravessar rodovias. Local: Passarela do km 76 da rodovia Raposo Tavares, em Alumínio. Horário: das 7 às 10 horas.

Orientação para motociclistas – Osasco: abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Realizada em parceria com Polícia Militar Rodoviária. Além de material informativo, serão entregues kits de higiene com álcool em gel e flanela. Local: entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Régis Bittencourt, em Osasco. Horário: das 8 às 10 horas.

Dia 19 (domingo)

Bike Segura – Barueri: orientação de ciclistas sobre cuidados ao pedalar e respeito às leis de trânsito. Ação em parceria com Demutran de Barueri. Serão distribuídos kits de café da manhã com alimentos aos participantes disponibilizados em embalagem individual. Local: Avenida Dib Sauaia Neto, em Barueri. Horário: das 5 às 10 horas.

Zero Álcool – São Roque: sensibilização de motoristas para nunca dirigir após o consumo de bebidas alcoólica. Local: Posto de serviços no km 57 da Rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 14 às 16 horas.

Mais Vida na Rodovia – Sorocaba: ação educativa promovida pela equipe de Atendimento Pré-hospitalar da CCR ViaOeste com abordagem sobre técnicas de primeiros socorros, além da apresentação de materiais e viaturas utilizadas em resgate rodoviário. Local: Praça Carlos Alberto de Souza, no Bairro Campolim, em Sorocaba. Horário: das 8 às 12 horas.

Instrução de Pilotagem – São Paulo: instrução técnica de pilotagem de motocicletas ministrada pela Polícia Militar Rodoviária. Local: refúgio no km 0+390 do trecho oeste do Rodoanel, em São Paulo. Horário: das 9h às 12h.

Orientação para motociclistas – Barueri abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Realizada em parceria com Polícia Militar Rodoviária. Além de material informativo, serão entregues kits de higiene com álcool gel e flanela. Local: entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Castello Branco, em Barueri. Horário: das 8 às 10 horas.

Dia 20 (segunda-feira)

Travessia Segura – Barueri: realização de duas campanhas para orientação de pedestres sobre travessia segura das rodovias com distribuição de material informativo. CCR ViaOeste – Local: passarela do Km 26 da rodovia Castello-Branco em Barueri. Horário: das 7 às 10 horas. CCR RodoAnel – Local: passarela do km 15+600 no entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Castello Branco. Horário: das 6 às 8 horas.

Check-up de caminhões – São Roque: verificação dos itens de segurança dos caminhões e orientação sobre manutenção preventiva. Distribuição de kit lanche para caminhoneiros. Local: área de descanso no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: Horário: das 9 às 16 horas.

Parada do Desabado – São Roque: ação voltada à saúde emocional dos caminhoneiros e seus familiares, com espaço para expor seus sentimentos. Ação desenvolvida em parceria com o Projeto Help. Local: área de descanso no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 10 às 15 horas.

Corte de cabelo para mulheres – São Roque: serviço diferenciado voltado para as motoristas de caminhão e esposas de caminhoneiros. Local: base fixa do Programa Estrada para a Saúde, no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 9 às 17 horas.

Acorda Caminhoneiro – Osasco: abordagem de caminhoneiros no início da manhã, com o objetivo de alertar sobre os riscos de dirigir cansado ou por muitas horas seguidas. Local: base da concessionária localizada no km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em Osasco. Horário: das 5 às 7 horas.

Dia 21 (terça-feira)

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: ação educativa em parceria com Demutran e Yamaha para orientação e conscientização dos motociclistas. Local: Alameda Madeira, no Alphaville, em Barueri. Horário: das 10 às 16 horas.

Palestra e interação com jovens e familiares – São Roque: orientação sobre cuidados ao pedalar, respeito às leis de trânsito e cidadania. Ação envolve os jovens que participam do projeto que oferece aulas de vôlei através da Ong Vivendo Esporte, apoiado pela CCR ViaOeste. Local: Emef Tetsu Chinone, em São Roque. Horário: 18h30.

Check-up de caminhões – São Roque: verificação dos itens de segurança dos caminhões e orientação sobre manutenção preventiva. Distribuição de kit lanche para caminhoneiros. Local: área de descanso no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 9 às 16 horas.

Acorda Caminhoneiro – Osasco: abordagem de caminhoneiros no início da manhã, com o objetivo de alertar sobre os riscos de dirigir cansado ou por muitas horas seguidas. Haverá entrega de kits de higiene compostos por álcool gel e flanela. Local: base da concessionária localizada no km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em Osasco. Horário: das 5 às 7 horas.

Travessia Segura – Barueri: campanha educativa para pedestres para conduta adequada ao caminhar e atravessar rodovias. Haverá distribuição de kit higiene. Local: passarela do km 15+600 no entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Castello Branco. Horário: das 6 às 8 horas.

Dia 22 (quarta-feira)

Bike Segura – Sorocaba: orientação de ciclistas sobre cuidados ao pedalar e respeito às leis de trânsito, em parceria com Urbes. Serão distribuídos kits de café da manhã com alimentos aos participantes disponibilizados em embalagem individual. Local: Parque das Águas em Sorocaba. Horário: das 9 às 11 horas.

Palestra e interação com jovens e familiares – Sorocaba: orientação sobre cuidados ao pedalar, respeito às leis de trânsito e cidadania. Ação envolve os jovens que participam do projeto que oferece aulas de vôlei através da Ong Vivendo Esporte, apoiado pela CCR ViaOeste. Local: Centro Esportivo Padre André Pieroni, no Jardim Simus, em Sorocaba. Horário: 18h30.

Orientação sobre cinto de Segurança – Osasco: abordagem de motoristas de automóveis e caminhões com distribuição de panfletos e orientação quanto à importância do uso do cinto, mesmo em trajetos urbanos ou curtos. Haverá entrega de kits de higiene. Local: base da concessionária localizada no km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em Osasco. Horário: das 7 às 9 horas.

Dia 23 (quinta-feira)

Oficia de Sinalização Viária – São Roque: orientação específica para caminhoneiros, com apresentação das técnicas de sinalização para situações de emergência em rodovias. Local: área de descanso no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 17h às 18h30.

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Local: pedágio do km 20 da rodovia Castello Branco, em Barueri. Horário: das 9h às 12 horas.

Acorda Caminhoneiro – Osasco: abordagem de caminhoneiros no início da manhã, com o objetivo de alertar sobre os riscos de dirigir cansado ou por muitas horas seguidas. Haverá entrega de kits de higiene compostos por álcool gel e flanela. Local: base da concessionária localizada no km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em Osasco. Horário: das 5 às 7 horas.

Dia 24 (sexta-feira)

Orientação para evitar queimadas nas rodovias e consumo de álcool por motoristas – Itapevi:Abordagem educativa e distribuição de panfletos aos motoristas. Locas: pedágio do km 33 da rodovia Castello Branco, em Itapevi. Horário: das 15 às 17 horas.

Pit Stop para Motociclistas – Itu: abordagem de motociclistas com orientação de pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Local: pedágio do Km 74 da rodovia Castello Branco, em Itu. Horário: das 7 às 10 horas.

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: campanha promovida pela CCR RodoAnel em parceria com a Yamaha para orientações sobre pilotagem segura. Também será realizado check-up dos principais itens das motocicletas. Local: praça de pedágio no km 15 do trecho oeste do Rodoanel, na interligação com a rodovia Castello Branco. Horário: das 10 às 16 horas.

Dia 25 (sábado)

Bike Segura – Araçariguama: orientação de ciclistas sobre cuidados ao pedalar e respeito às leis de trânsito. Local: posto de serviços no km 48 da rodovia Castello Branco, em Araçariguama. Horário: das 6 às 9 horas.

Celular ao volante e cinto de segurança – São Roque: conscientização de motoristas e entrega de material informativo sobre riscos de utilizar o celular ao dirigir e sobre a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos. Local: posto de serviço no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Horário: das 12 às 15 horas.

Orientação para motociclistas – Barueri abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Realizada em parceria com Polícia Militar Rodoviária. Além de material informativo, serão entregues kits de higiene com álcool em gel e flanela. Local: entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Castello Branco, em Barueri. Horário: das 8 às 10 horas.