CCR ViaOeste e CCR RodoAnel recolhem 6 toneladas de lixo durante mutirão

Foto: CCR Via Oeste/ Rodoanel

Equipes das concessionárias promoveram mutirão ontem (03/03) com foco na eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti

Cerca de 6 toneladas de resíduos foram coletadas no dia 03 pelas concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel no mutirão realizado no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel, com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação integra o Programa Estadual de Combate à Dengue, que tem participação das concessionárias de rodovias paulistas através da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Vale ressaltar que diariamente é realizada a limpeza e conservação das rodovias administradas pelas concessionárias. Em 2020 foram recolhidas 1.600 toneladas de resíduos ao longo das malhas viárias sob concessão das duas empresas. Para sensibilizar os motoristas a não jogarem lixo nas rodovias, estão sendo veiculadas frases nos painéis eletrônicos das concessionárias alertando a todos sobre a importância da destinação adequada dos materiais.