CCR ViaOeste e CCR RodoAnel repassaram R$ 61 milhões em imposto para municípios

Foto: CCR ViaOeste e CCR RodoAnel

O repasse é realizado de forma proporcional à extensão das rodovias que atravessam as 18 cidades atendidas pelas duas concessionárias

Durante o ano de 2020, R$ 61 milhões foram repassados pelas concessionárias CCR ViaOeste e a CCR RodoAnel para 18 municípios da Região Oeste através do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre o pedágio. O recurso é revertido diretamente para as cidades empregarem em melhorias para a população, como saúde, segurança e educação.

Na região abrangida pelo Sistema Castello-Raposo, 16 cidades são beneficiadas e os recursos gerados foram de R$ 48,2 milhões. No trecho do Rodoanel Oeste, sete municípios recebem repasses, totalizando R$ 12,9 milhões em 2020. Os valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município. No total, a CCR ViaOeste já repassou R$ 1 bilhão e a CCR RodoAnel destinou R$ 164 milhões desde o início das concessões.

“A receita de pedágio é fundamental para garantir a melhoria contínua da infraestrutura rodoviária, incluindo todo os recursos e atendimento prestado aos motoristas 24 horas por dia”, enfatiza o presidente das duas concessionárias, José Salim. “Além disso, sabemos que estes recursos são de grande importância para que os municípios equilibrem as contas públicas neste momento de crise provocada pela pandemia e também possam investir em ações primordiais, como a saúde da população”, acrescenta.

Valores destinados em 2020 para os municípios:

CCR ViaOeste

MUNICÍPIO TOTAL Alumínio R$ 513 mil Araçariguama R$ 8 milhões Araçoiaba R$ 272 mil Barueri R$ 7 milhões Cotia R$ 340 mil Itapevi R$ 3,3 milhões Itu R$ 7,2 milhões Jandira R$ 419 mil Mairinque R$ 3,9 milhões Osasco R$ 4 milhões Santana de Parnaíba R$ 3,1 milhões São Roque R$ 4,5 milhões Sorocaba R$ 4,7 milhões Vargem Grande R$ 297 mil Votorantim R$ 50 mil São Paulo R$ 329 mil Total R$ 48,2 milhões

CCR RodoAnel

MUNICÍPIO TOTAL Barueri R$ 2,2 milhões Carapicuíba R$ 1,3 milhão Cotia R$ 1,1 milhão Embu R$ 655 mil Osasco R$ 3,3 milhões Santana de Parnaíba R$ 88 mil São Paulo R$ 4 milhões Total R$ 12,9 milhões

Ações beneficiaram motoristas e comunidades

A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel também realizaram ao longo de 2020 diversas ações, especialmente para auxiliar os motoristas no enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Mais de 107 mil kits de higiene e alimentação, incluindo marmitas, foram entregues aos caminhoneiros. Além desta, outras iniciativas foram promovidas, como a distribuição de máscaras de tecidos, vacinação contra a gripe e realização de consultas médicas através de telemedicina. Todas as atividades foram promovidas com orientação do Instituto CCR.

Além do auxílio direto aos motoristas, as duas concessionárias realizaram outras iniciativas que ajudaram as comunidades ao longo dos municípios. Uma delas foi a doação de 34 mil máscaras de tecidos para entidades assistenciais, populações carentes, fundos sociais e secretarias de saúde de diversos municípios da Grande São Paulo e região de Sorocaba. Outro papel importante desta iniciativa é o apoio às entidades que produziram as máscaras, como a Associação Cristã de Osasco e Movimento de Mulheres Negras (Momunes) de Sorocaba. A ação auxiliou setores vulneráveis da sociedade e também proporcionou renda para as ONGs e famílias envolvidas na confecção das máscaras.

Também foram doados 5,6 mil cobertores novos para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e promovidas campanhas de doação de sangue, que geraram mais de 150 bolsas de sangue graças ao ato de amor ao próximo realizado por profissionais das duas concessionárias. As doações foram realizadas nas unidades da Fundação Pró-Sangue de Barueri e Osasco e também na Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) de Sorocaba.

O Instituto CCR está dando continuidade ao Projeto Caminhos para a Cidadania, mesmo que à distância. A ação socioeducacional tem como foco a segurança no trânsito e cidadania, e abrange alunos do 4º e 5º ano de rede municipal de ensino. Desde 2007 o programa já atendeu mais de 643 mil alunos e mais de 22 mil educadores em 400 escolas participantes. Atualmente 13 municípios abrangidos pelos sistemas sob concessão da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel estão participando do projeto, com mais de 600 professores envolvidos.