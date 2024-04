CCR ViaOeste conclui obra de adequação de traçado da pista marginal da Castello-Branco, na região do Shopping Iguatemi

Foto: CCR

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, concluiu parcialmente hoje (23/04/24) mais uma etapa das obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castello-Branco (SP-280), em Barueri (SP).

A concessionária terminou, com dois meses de antecedência, as obras de adequação no traçado da pista marginal da SP-280 sobre a alameda Rio Negro, na altura do quilômetro 23+600 da pista oeste – sentido interior. A medida permitirá o encaixe do viário à nova ponte, que está sendo construída sobre o Rio Tietê, paralela à atual ponte Guilherme de Almeida.

Agora, com a conclusão parcial desta etapa, a pista marginal nesta região volta a contar com a configuração anterior às obras.

Atendimento aos clientes

Os clientes das rodovias administradas pela CCR ViaOeste podem entrar em contato com a concessionária através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

Informações sobre as Obras na Região

Também é possível conferir as atualizações das obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares através do site www.obrasccrrodovias.com.br