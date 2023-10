CCR ViaOeste inicia a execução de obras no Trevo de Alphaville

Arte fotográfica: CCR

A partir do dia 23/10 serão iniciados os serviços prévios de adequação

do entorno do viário existente

A CCR ViaOeste em alinhamento com a SEMURB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, Prefeitura de Barueri e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), dará início na próxima segunda-feira, 23/10, aos serviços preparatórios de adequação do viário existente para implantação da primeira fase de obras na região do trevo de Alphaville. As obras são necessárias para dar andamento à ampliação das vias marginais da Rodovia Castello Branco (SP 280).

A Concessionária começará a executar a demolição da barreira central de baixo do viaduto localizado no km 23+300 da Rodovia Castello Branco (SP 280), e a implantação de alargamentos no viário municipal com pavimento provisório. Na sequência fará os reajustes na sinalização horizontal de distribuição das faixas de rolamento.

A implantação dos serviços para esta adequação está prevista para acontecer durante o período noturno, das 21 horas às 5 horas.

A CCR ViaOeste ressalta que fatores climáticos como chuvas podem alterar esta programação.

A Concessionária vai implantar sinalização na Rodovia Castello Branco (SP 280), por meio de placas, para orientar os motoristas e recomenda que todos fiquem atentos aos limites de velocidade no trecho em obras.

Ampliação das marginais

Com investimentos da ordem de R$ 815 milhões, a ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), proporcionará maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e moradores da região, além de maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios.

O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê. A execução da obra beneficiará a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local.

Centro de Controle Operacional da Concessionária

O Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.

Site de Obras das Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares

Também é possível conferir as atualizações a respeito das obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares em um site exclusivo lançado pela concessionária. Para saber mais informações acesse: www.obrasccrrodovias.com.br

Assessoria de Comunicação CCR ViaOeste:

Rosângela Bezerra - (11) 99940-8526 – rosangela.bezerra@grupoccr.com.br

Condições de tráfego: 0800 701 5555

Whatsapp CCR Viaoeste: (11) 2664-6120

www.viaoeste.com.br

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br