CCR ViaOeste vai investir mais de R$ 1 bilhão na Castello Branco

Fotos: Divulgação CCR

Estão sendo iniciadas pela concessionária as obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco em Barueri, bem como reconfiguração do viário no segmento entre o km 23 e km 32

A CCR ViaOeste está iniciando nesta semana uma das mais importantes benfeitorias de sua história. Um canteiro de obras que deve movimentar profissionais de diversas áreas e gerar mais de 21 mil empregos diretos e indiretos está sendo montado para possibilitar a ampliação das vias marginais da rodovia Castello Branco, no trecho de Barueri, em um dos eixos de maior desenvolvimento econômico do País. O investimento previsto pela concessionária nesse conjunto de melhorias no sistema viário deve ser de R$ 815 milhões, que somados aos R$ 232 milhões que estão sendo aplicados no novo acesso para Osasco, ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão.

Atualmente Barueri possui o quinto maior PIB do Estado de São Paulo e é referência como uma das 15 economias mais fortes do País. Isso acontece em virtude de ampla estrutura que o município possui, composta por grandes empresas, centros logísticos, polos empresariais e comerciais, além de ser referência em residenciais de alto padrão. “O investimento da CCR ViaOeste nas obras de ampliação das vias marginais será um marco para a estrutura logística da cidade e trará melhores condições de fluidez na interligação da Capital paulista com os municípios do oeste do Estado”, ressalta o Diretor de Investimentos da concessionária, José Salim.

Esse conjunto de obras não estava contemplado no contrato de concessão da CCR ViaOeste, mas foi adicionado através de um acordo entre a CCR e Governo do Estado de São Paulo. Será realizada pela concessionária a ampliação das vias marginais do km 23 ao km 27 nos dois sentidos da rodovia, passando de quatro para sete faixas de rolamento em cada sentido, o que permitirá a segregação do tráfego urbano e rodoviário.

NOVAS PONTES

Um dos destaques dessa importante obra fica para a construção de duas novas pontes sobre o Rio Tietê, paralelas à atual Ponte Guilherme de Almeida. Nesse ponto também haverá adequações do sistema viário municipal, com interligações à Avenida Dr. Dib Sauaia Neto, Rua da Prata, Avenida Guilherme Perereca Guglielmo e novo acesso para a Avenida Café do Ponto.

Outro ponto de grande confluência entre o tráfego urbano e rodoviário também será remodelado.

O Trevo de acesso ao Alphaville, no km 23, terá adequações viárias, permitindo melhor acesso e fluidez no trânsito para a Alameda Rio Negro, Avenida Tamboré, Estrada da Aldeinha, Avenida Berna, Avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, Rua Bahia, Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues e Alameda Xingu.

Ainda dentro do pacote de melhorias, está contemplada a remodelação do trevo de Barueri no km 26, com interferência direta nas ligações com a Praça da Solidariedade, Praça dos Artista, Avenida Anápolis, Estrada dos Romeiros, Rua Duque de Caxias, Praça das Bandeiras, Rua Onu, Rua Independência e Rua Presidente Artur Costa e Silva. O projeto engloba a execução de diversos dispositivos de acesso, bem como a construção, ampliação e readequação de viadutos e passarelas de pedestres.

Além das vias marginais do km 23 ao km 27 da rodovia Castello Branco, a CCR ViaOeste também implantará faixa adicional na pista oeste, sentido interior, do km 27 ao km 32, trecho que passa pelos municípios de Barueri, Jandira e Itapevi. A ampliação para quatro faixas contribuirá para dar maior fluidez nesse segmento da rodovia. O prazo pactuado junto à Artesp para conclusão das obras é 35 meses.

GRANDES NÚMEROS