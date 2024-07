CCR ViaOeste irá realizar obras de conservação no pavimento

Foto: Divulgação

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, programou o início das obras de conservação no pavimento das Rodovias Raposo Tavares (SP-270), Castello Branco (SP-280), Sen. José Ermírio de Moraes (SP-075) e Celso Charuri (SPI-091). As obras terão início no dia 19 de julho, com previsão de duração de sete meses.

Com um investimento de aproximadamente R$140 milhões, a obra de conservação será realizada ao longo dos 169,25 quilômetros da malha. Os trabalhos ocorrerão predominantemente no período noturno, das 21h às 5h, horário de menor volume de tráfego nas rodovias e contará com aproximadamente 14 equipes simultaneamente trabalhando em diversos trechos nos dois sentidos com interdições de faixas.

Com o objetivo de oferecer maior segurança viária aos motoristas e para quem trabalha na rodovia, a sinalização noturna será reforçada nos trechos de obras com implantação de dispositivos proporcionando maior visibilidade aos usuários.

Os motoristas podem acompanhar o período de obras e obter informações através dos canais da CCR ViaOeste: www.rodovias.grupoccr.com.br, disque CCR ViaOeste 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120. Painéis eletrônicos fixos e móveis também irão informar os clientes.

Ficha técnica

Recuperação de pavimento do Sistema Castello-Raposo

• Investimento: R$ 140 milhões;

• Prazo contratual: 07 meses;

• Maior conforto e segurança viária aos usuários que trafegam na rodovia;

• Até 14 frentes de trabalho simultâneas

• Rodovias beneficiadas: Raposo Tavares (SP-270), Castello Branco (SP-280), Sen. José Ermírio de Moraes (SP-075) e Celso Charuri (SPI-091)

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre o Grupo CCR | O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br