CCR ViaOeste: Obras no Trevo de Alphaville exigem bloqueios a partir desta sexta-feira (18)

Foto: CCR ViaOeste

As intervenções no novo trevo de Alphaville, situado no km 23 da Castello Branco SP280, seguem em ritmo acelerado. Equipes atuam na remodelação do sistema viário com diversas frentes de serviço para a construção das novas vias marginais. E para que os trabalhos possam continuar, a CCR ViaOeste informa aos usuários da necessidade de interditar temporariamente o sentido Alameda Rio Negro (cruzamento sob viaduto da via expressa), tráfego oriundo da rua Bahia e Aldeinha. A ação ocorre a partir desta sexta-feira (18) às 22h até domingo (20) às 23h.

A concessionária orienta os motoristas que estiverem trafegando pela Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, e que desejam acessar a Alameda Rio Negro, seguir pela pista expressa leste, acessar a pista marginal, retornar no km 22 no trevo do Tamboré, seguir pela pista Oeste e acessar a entrada principal de Alphaville. Já os veículos que seguem pela Estrada da Aldeinha em direção à Alphaville deverão seguir pela pista marginal e utilizar o mesmo retorno no km 22.

O bloqueio será necessário para a execução do novo sistema de drenagem previsto nos projetos de remodelação do trevo de Alphaville, que atravessará o sistema viário atual. Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção na aproximação da obra e respeitar as placas de sinalização e os limites de velocidade no local e programar seus trajetos de modo a evitar imprevistos. O cronograma está sujeito às condições climáticas e pode sofrer alteração.

Confira vídeo da intervenção: https://youtu.be/taATX4Mn93A

Obra do Novo Trevo de Alphaville

As obras do novo trevo de Alphaville que complementa as obras das novas vias marginais da Castello Branco, localizado no km 23, terá adequações viárias, permitindo melhor acesso e fluidez no trânsito para a Alameda Rio Negro, Avenida Tamboré, Estrada da Aldeinha, Avenida Berna, Avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, Rua Bahia, Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues e Alameda Xingu. Com investimento de R$815 milhões todo o conjunto de obras trará melhores condições de fluidez na interligação da Capital paulista com os municípios do oeste do Estado.

