CCR ViaOeste orienta sobre câncer de mama no Programa Estrada para a Saúde

Parceria entre Instituto CCR e Instituto Protea marca o Outubro Rosa e está proporcionando orientações aos profissionais do Programa para disseminação dos cuidados com a saúde da mulher

O Programa Estrada para a Saúde, desenvolvido pela CCR ViaOeste e Instituto CCR com o objetivo de promover ações de saúde e qualidade de vida para os caminhoneiros, recebeu especialistas do Instituto Protea para uma importante conversa com os colaboradores sobre o tema central do Outubro Rosa: a prevenção ao Câncer de Mama – o mais letal desta patologia entre as mulheres em nosso País. O objetivo é aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais que atuam no Programa para disseminar os cuidados com a saúde da mulher entre as profissionais do transporte e também para que os caminhoneiros possam participar no enfrentamento desse tipo de doença na família, e transformá-lo em multiplicador de conhecimento sobre a prevenção de doenças junto à mulher.

Segundo dados do Instituto Protea, o câncer de mama é a 2ª causa de todas as mortes de mulheres no Brasil, que fica apenas atrás das doenças do sistema circulatório. Porém, o que traz alento a esta situação é que se for diagnosticado de forma precoce, e claro, tratado de forma adequada, as chances de cura estão na casa de 95%.

“Para a CCR, a saúde e a segurança são valores. Assim, conscientizar nosso público interno sobre o câncer de mama, abordando temas como prevenção e tratamento, é uma ação que está totalmente ligada ao nosso propósito de cuidar das pessoas”, ressalta o Dr. José Antonio Coelho Jr, gerente de saúde, benefícios e bem-estar no Grupo CCR.

“O Outubro Rosa não é apenas a maior agenda de conscientização sobre câncer de mama. Felizmente, é também, graças à sociedade civil e iniciativas de diversos setores, uma das mais poderosas simbologias para a saúde da mulher. Prevenção é saúde. Alerta é saúde. Informação, para a nossa sorte, é também uma forma de cultivar saúde”, explica Cris Naum, gerente executiva do Instituto CCR e de Sustentabilidade da CCR.

Estrada para a Saúde

O Programa Estrada para a Saúde, oferece a oportunidade do caminhoneiro cuidar do seu bem-estar físico e mental gratuitamente. Na base, ele pode realizar: exames de glicemia, colesterol e pressão arterial; acuidade visual; cálculo de IMC; consultas especializadas com enfermeiro; tratamentos odontológicos preventivos; além de usufruir de serviços como corte de cabelo. Os serviços são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas na base fixa localizada no km 57 da rodovia Castello Branco, sentido Capital, em São Roque.

Sobre o Instituto Protea

O Instituto Protea nasceu em 2018, tendo como principal premissa que todas as mulheres têm o direito à vida em sua plenitude e, portanto, têm o direito de receber um tratamento digno, de qualidade e de forma ágil após o diagnóstico do câncer de mama. Mais informações em:protea.org.br/

O Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões. O foco do Instituto CCR é em inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Desde a sua criação em 2014, já foram gerenciados R$ 163 milhões, e, somente em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram impactadas em comunidades de 115 cidades, situadas em trechos de atuação das concessionárias da companhia. Saiba mais em: www.institutoccr.com.br