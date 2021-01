CCR ViaOeste orienta pedestres e ciclistas no Sistema Castello-Raposo

Foto: CCR Viaoeste

Campanhas estão sendo realizadas ao longo deste mês com foco em orientar sobre os riscos de pedalar e caminhar próximo às rodovias

Diversas ações para conscientização de pedestres e ciclistas estão sendo promovidas pela CCR ViaOeste durante o mês de janeiro nas rodovias Castello Branco, Raposo Tavares e Senador José Ermírio de Moraes (conhecida como Castelinho). O objetivo é alertar a todos para os procedimentos de segurança para evitar acidentes nas estradas.

Neste final de semana estão previstas três ações. No sábado (dia 16), será promovida campanha para ciclistas no km 77 da Raposo Tavares, em Alumínio. No domingo (dia 17), a sensibilização de ciclistas acontece no km 48 da Castello Branco, em Araçariguama, e também haverá orientação para pedestres no km 75 da Raposo Tavares, em Alumínio.

O coordenador de Tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, ressalta que as abordagens da equipe da concessionária terão caráter educativo, alertando sobre os cuidados para pedalar com segurança, com respeito às regras de trânsito, e também sobre a travessia correta dos pedestres nas rodovias, utilizando sempre os dispositivos adequados como passarelas e passagens inferiores. A iniciativa integra o Programa de Redução de Acidentes, que tem apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Para os ciclistas, Pereira chama a atenção para o risco provocado pela velocidade de automóveis e caminhões. “Pedalar pelo acostamento ou próximo às faixas de rolamento é muito perigoso, tendo em vista que o ciclista pode perder o equilíbrio com a passagem de um caminhão ou ônibus ou ser atingido por um veículo”, alerta. “Os entroncamentos com outras rodovias e acessos ao longo da pista também oferecem grande risco para os ciclistas, pois a entrada e saída de veículos é constante”, acrescenta.

Durante o trajeto, o ciclista deve utilizar sempre calçados adequados, capacete, roupas claras e adesivos refletivos para se tornarem mais visíveis aos motoristas. A concessionária também destaca outros procedimentos importantes para a segurança, como seguir no mesmo sentido dos carros, não utilizar fones de ouvido, pedalar em fila indiana (nunca em pares) e jamais pegar rabeira ou vácuo de outros veículos.

Para os pedestres, o coordenador de tráfego chama a atenção para os cuidados em relação à travessia das pistas. “A utilização das passarelas, viadutos e passagens inferiores, principalmente nos trechos urbanos com grande fluxo de veículos, é fundamental para garantir a segurança”, diz. Ele orienta manter distância do fluxo de veículos e nunca seguir próximo ao acostamento, caminhando, de preferência, atrás de defensas metálicas e barreiras rígidas, que são importantes dispositivos de segurança existentes nas rodovias.

Confira a programação das campanhas:

16/01 – Orientação para ciclistas no km 77 da Rodovia Raposo Tavares, em Alumínio

17/01 – Orientação para ciclistas no km 48 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama

17/01 – Orientação para pedestres no km 75 da Rodovia Raposo Tavares, em Alumínio

20/01 – Orientação para pedestres no km 22 da Rodovia Castello Branco, em Barueri

23/01 – Orientação para ciclistas no km 77 da Rodovia Raposo Tavares, em Alumínio

24/01 – Orientação para ciclistas no km 8 da Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), em Sorocaba

27/01 – Orientação para pedestres no km 26 da Rodovia Castello Branco, em Barueri

30/01 – Orientação para ciclistas no km 48 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama

30/01 – Orientação para pedestres no km 65 da Rodovia Raposo Tavares, em Mairinque

31/01 – Orientação para ciclistas no km 8 da Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), em Sorocaba

31/01 – Orientação para pedestres no km 75 da Rodovia Raposo Tavares, em Alumínio