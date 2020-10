CCR ViaOeste possui vaga para motorista de guincho

É desejável que o candidato tenha experiência na condução de veículo pesado

A concessionária CCR ViaOeste está recrutando profissional para ocupar uma vaga de motorista de guincho. O candidato deve ter ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação da categoria E, além de ser desejável experiência em condução de veículo pesado. Deve residir na região da sede da empresa, preferencialmente nos seguintes municípios: Jandira, Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba e São Roque.

Os interessados em participar do processo seletivo devem fazer o cadastro através do campo Trabalhe Conosco disponível no site www.viaoeste.com.br. O candidato estará inscrito para participar dos processos seletivos da concessionária e, automaticamente, também poderá concorrer a vagas em todas as unidades do Grupo CCR no país, desde que atenda às exigências para o cargo.

O Grupo CCR utiliza a plataforma Kenoby, sistema integrado de gestão de pessoas que concentra todos os currículos cadastrados nos sites das unidades e filtra os candidatos de acordo com os requisitos e qualificações para cada vaga. Com isso, é importante esclarecer que a avaliação de currículos será exclusivamente pelo cadastro nos sites, ou seja, documentos entregues impressos nas bases das empresas ou enviados por e-mail não serão considerados.