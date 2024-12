CCR ViaOeste prevê fluxo superior a 1,4 milhão de veículos no Sistema Castello-Raposo durante festas de fim de ano

Operação especial acontece a partir da zero hora de segunda-feira (23) até meia noite de sábado (03/01)

Entre os dias 23/12 e 03/01, a CCR ViaOeste, estima que 1.427.279 mil veículos trafeguem pelo Sistema Castello-Raposo, em função da movimentação característica do feriado prolongado do Natal e Ano Novo.

Equipes da CCR ViaOeste estarão com efetivo reforçado para garantir agilidade aos atendimentos e segurança aos motoristas, em um contingente de 38 veículos entre viaturas de resgate, inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, moto socorro médico e moto socorro mecânico integralmente dedicados ao atendimento nas rodovias.

Expectativa de Tráfego durante o Natal e Ano Novo

De acordo com a previsão da concessionária, os horários de maior movimento devem ocorrer na segunda-feira (23/12) entre 16h e 20h, terça-feira (24/12) das 9h às 14h e no retorno do feriado, quarta-feira (25/12) entre 16h e 21h e quinta-feira (26/12) entre 07h e 11h. A CCR ViaOeste reforça aos motoristas que programem sua viagem de maneira para trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Já para o Ano Novo a previsão com maior fluxo de veículos inicia na segunda-feira (30/12) entre 16h e 18h, terça-feira (31/12) entre 11h e 12h, quarta-feira (01) entre 15h e 22h e quinta-feira (02) entre 08h e 11h.

Restrições – Caminhões

Feriados e domingos o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital/interior, entre às 14h às 01h da manhã, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010. Além disso as obras em execução na Castello Branco SP280 e Raposo Tavares SP270 que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena das rodovias.

Campanha de segurança

Durante todo o mês de dezembro, a CCR ViaOeste em parceria com a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), estão alertando os motoristas sobre a importância de fazer a manutenção mecânica do veículo antes de pegar a estrada e a maneira correta de levar suas bagagens e cuidados nas férias.

Algumas dicas de segurança para uma viagem mais tranquila:

Verifique o nível de combustível e calcule o tempo de viagem para não ficar parado na rodovia; Use sempre o cinto de segurança; Acomode as bagagens com cuidado no porta-malas; Verifique água do radiador, o sistema de freios, os faróis e as lanternas; Confira estepe, triângulo, macaco e chave de roda; Calibre os pneus, inclusive o estepe; Cheque o nível de óleo do motor; Tenha os documentos do carro e motorista atualizados e em mãos.

Movimento Afaste-se

Nestes feriados, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Atendimento para os clientes nas rodovias

O atendimento ao cliente pode ser solicitado gratuitamente pelo número disque CCR ViaOeste 0800 701 5555 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro, nos dois sentidos da rodovia.

A CCR ViaOeste também possui atendimento via WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias. Basta enviar uma mensagem para o número (11) 2664-6120.

Além disso, vale ressaltar que o monitoramento de tráfego é realizado através de 72 câmeras do Circuito Fechado de TV – CFTV, todas integradas ao Centro de Controle Operacional – CCO da concessionária. Ao longo de todo trecho, os motoristas também dispõem de 28 painéis eletrônicos orientativos, posicionados estrategicamente nas rodovias.

Pagamento por Aproximação

Visando proporcionar mais conforto aos motoristas durante as viagens, a CCR ViaOeste disponibiliza o pagamento das tarifas, com cartão de débito e crédito por aproximação, em todas as praças de pedágio nas rodovias administradas pela Concessionaria.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br