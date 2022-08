CCR ViaOeste promove ação educativa para ciclistas em Barueri

Foto: Divulcação CCR

Ação de conscientização aconteceu neste domingo (14) e contou com 248 participantes na Av. Dr Dib Sauaia Neto com a Alameda Araguaia, no bairro de Alphaville, em Barueri

Colaboradores da CCR ViaOeste orientam ciclistas sobre segurança no trânsito

A CCR ViaOeste promoveu neste domingo (14) uma blitz educativa sobre segurança focada em ciclistas na Alameda Araguaia, no bairro de Alphaville, em Barueri. As atividades marcaram o Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. No período das 7h às 11h, cerca de 250 ciclistas que passaram pelo local receberam material informativo, dicas de segurança além de usufruírem dos pontos de hidratação e alimentação. A iniciativa teve o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB e da seguradora Porto Seguro.

Além dos materiais educativos, a equipe de segurança viária da CCR ViaOeste realizou a “oficina do ponto cego” com demonstrações práticas dos pontos em que os motoristas de veículos pesados não possuem visão do entorno, podendo, assim, causar acidentes envolvendo ciclistas. A temática da segurança envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas e direção também foi abordada com disponibilização de um óculos simulador de embriaguez onde o ciclista pôde experienciar os efeitos causados pela ingestão excessiva de álcool.

A prática esportiva de pedalar tem ganhado cada dia mais adeptos, principalmente pelos benefícios à qualidade de vida, saúde e bem-estar. Mas, essa atividade exige cuidados com a segurança e respeito às leis de trânsito. De acordo com o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, o objetivo é chamar a atenção dos ciclistas para os cuidados ao pedalar. “Os riscos são maiores nas rodovias em virtude do fluxo intenso e alta velocidade dos veículos”, enfatiza. “Outro fator de perigo é que a movimentação de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, pode desestabilizar a bicicleta e causar acidentes. Por isso, nossa recomendação é buscar sempre vias com baixo movimento e ciclofaixas nos trechos urbanos, pois são locais apropriados e mais favoráveis para essa prática esportiva”, explica.

Confira dicas de segurança para os ciclistas:

- De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório pedalar sempre no mesmo sentido da via;

- Utilize sempre equipamentos de proteção, como capacete e luvas;

- Não use fones de ouvido, pois é fundamental ouvir a movimentação de outros veículos na via e melhora a atenção sobre o que está à sua volta;

- Vista roupas claras, e se possível, utilize colete refletivo. No período noturno, utilize faróis, lanternas ou piscas para sinalizar a sua presença e dê preferência por pedalar nas ciclofaixas e vias com iluminação pública;

- Se for pedalar em grupo, nunca ande lado a lado. Façam uma fila indiana e siga um atrás do outro.

Condições das Rodovias (24h) – CCR ViaOeste 11 | 2664 6133 / 2664 6102

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.