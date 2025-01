CCR ViaOeste realiza intervenção noturna no Trevo de Alphaville, a partir desta terça-feira (07)

Fotos: CCR

Trevo localizado no km 23+300 será interditado parcialmente das 22h às 5h

A CCR ViaOeste informa que, para a retirada do cimbramento — estrutura provisória utilizada para dar suporte a vigas e lajes — será necessária a interdição parcial do Trevo de Alphaville, no km 23+300 da Rodovia Castello Branco (SP-280).

A intervenção terá início nesta terça-feira, dia 7, e está programada para ocorrer até 11 de janeiro, sempre no período das 22h às 5h. Durante este intervalo, será interditado a faixa de acesso da Alameda Rio Negro, sentido Alphaville sob os viadutos existentes.

A concessionária reforça a importância de os motoristas redobrarem a atenção ao trafegarem pelo local e respeitarem a sinalização implantada nos trechos em obras.

Orientações de trânsito

Para garantir a segurança e minimizar os impactos no tráfego, a CCR ViaOeste orienta:

Motoristas que trafegam pela Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, e desejam acessar a Alameda Rio Negro devem seguir pela pista expressa leste, acessar a pista marginal, realizar o retorno no km 22, no Trevo do Tamboré, seguir pela pista oeste e acessar a entrada principal de Alphaville.

Veículos que trafegam pela Estrada da Aldeinha em direção a Alphaville devem seguir pela pista marginal e utilizar o mesmo retorno no km 22.

Importância das intervenções

Essas atividades são indispensáveis para o avanço das obras de alargamento e remodelação do viaduto, que fazem parte do projeto de modernização do Trevo de Alphaville. A iniciativa, que também contempla a ampliação das marginais da Castello Branco, busca aprimorar o acesso e a fluidez do trânsito, beneficiando importantes vias da região, como a Alameda Rio Negro, Avenida Tamboré e Estrada da Aldeinha.

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br