CCR ViaOeste segue com novas etapas de intervenções na Castello Branco na região de Alphaville – Obras avançam na remodelação do novo trevo

Foto: CCR Viaoeste



Dando continuidade nas obras de ampliação das vias marginais da Rodovia Castello Branco (SP-280), a CCR ViaOeste segue com novas intervenções na região de Alphaville, em Barueri (SP).

Na próxima terça-feira (07/05/24) terá início obras no lado leste – sentido Capital – do Trevo de Alphaville, km 23 da SP-280, acesso para a via marginal leste (São Paulo/Carapicuíba), onde será necessário o estreitamento com destino para a pista marginal sentido São Paulo, mantendo os atuais movimentos e acessos. Será feita a redução de uma faixa das duas faixas existentes para o tráfego, os motoristas que desejam acessar a via marginal da Rodovia Castello Branco (SP-280) e a Av. Fernando Cerqueira César Coimbra.

Já os motoristas que saem da Alameda Rio Negro e desejam seguir sentido São Paulo e Carapicuíba (SP) haverá a redução de uma das faixas (atualmente são três). Será fechada a faixa da direita no sentido do fluxo. A intervenção terá cerca de 200 metros. A previsão é que os serviços nesta etapa sejam concluídos em 90 dias e mantida a configuração anterior das faixas de tráfego.

As obras de remodelamento do trevo preveem a eliminação de cruzamento em nível existente, o que contribuirá para a melhoria da fluidez na região, além de proporcionar conforto e segurança viária aos motoristas que utilizam a rodovia Castello Branco nesta região.

A Concessionária recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade nos trechos em obras, fiquem atentos à sinalização e mantenham a distância segura do veículo à frente.

Implantação de trecho de faixa adicional

Ainda na primeira quinzena de maio, a concessionária realiza, a partir de quinta-feira (9/5), a implantação de trecho de 600 metros de faixa adicional na altura do quilômetro 23 da pista oeste – sentido interior – para o encaixe da via com o alargamento do novo viaduto que está sendo construído no local. A faixa da esquerda (1) será fechada durante o período noturno para que as obras sejam realizadas das 22h às 5h da manhã, horário de menor volume e impacto ao tráfego na rodovia Castello Branco. A previsão de conclusão desta etapa é de 4 meses.

Serviços de drenagem no Trevo de Alphaville – ambos os lados

A CCR ViaOeste inicia a partir da segunda quinzena do mês, as obras de ampliação dos sistemas de drenagem nos dois lados do trevo de Alphaville no acesso ao viário urbano. Os serviços devem ocorrer também das 22h às 5h, horário de menor volume de tráfego e menos impacto na região. A previsão é que os serviços de drenagem sejam concluídos em 90 dias. Vale ressaltar para os motoristas a atenção a sinalização que será implantada no trecho durante os serviços noturnos, respeitar a velocidade na passagem pelo trecho.



Informações sobre as Obras na Região

As informações sobre as obras de construção das novas pistas marginais na região de Barueri podem ser conferidas através do site: www.obrasccrrodovias.com.br

Atendimento aos clientes

Os clientes das rodovias administradas pela CCR ViaOeste podem entrar em contato com a concessionária através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

