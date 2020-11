CCR ViaOeste termina Operação Finados com fluxo de 477 mil veículos

Foto: Divulgação CCR

Foram realizados 1.385 atendimentos pela concessionária aos usuários do Sistema Castello-Raposo

A CCR ViaOeste informa que 477 mil veículos realizaram deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre zero hora de sexta-feira (30/10) e 24 horas de ontem (02/11), período da Operação Finados. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP. No período, a CCR ViaOeste registrou 48 acidentes, com 23 feridos. No total, foram realizados 1.385 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar.