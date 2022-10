Celebrando a vida: Barueri realiza Baile das Pérolas Rosas

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Com o objetivo de comemorar a vida, o Baile das Pérolas Rosas, realizado no dia 14 de outubro no Centro de Eventos, foi promovido pela Secretaria da Mulher para as integrantes do Núcleo de Combate ao Câncer de Mama (NCCM) e seus familiares. O evento contou com muita alegria e conscientização.

“A ideia do baile é promover confraternização com as mulheres atendidas pelo Núcleo de Combate ao Câncer de Mama, bem como alertar sobre a importância da prevenção através da descoberta precoce e suas grandes chances de cura”, explica a coordenadora do NCCM, Marilene Barbosa.

Com a música ao vivo, comidinhas e uma decoração toda rosa, o baile foi marcado pela presença de mulheres em tratamento contra o câncer de mama e recebem acolhimento do NCCM.

As “pérolas rosas”, nome dado às mulheres atendidas pelo Núcleo, podem contar com suporte diferenciado para enfrentar a doença de maneira mais leve. Isso acontece através de diversas ações voltadas ao bem-estar. O baile é uma dessas ações e, segundo as integrantes, é uma maneira de celebrar a vida.

Sobre o NCCM