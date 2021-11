Cemitério de Barueri se prepara para visitas no Dia de Finados

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, cumprindo medidas sanitárias de combate à Covid-19, volta a se preparar para o feriado do Dia de Finados (2 de novembro), que neste ano será prolongado, e poderá receber mais ou menos 50 mil visitas no Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira (região do Centro). Uma equipe de colaboradores está escalada para auxiliar o público na localização dos túmulos.

O atendimento para homenagens póstumas na terça-feira, dia 2, data de maior movimentação, será das 7h às 17h.

Haverá uma tenda para informações aos visitantes e um sistema de consulta a túmulos por meio de acesso a computadores e pelo QR Code. Além disso, familiares e amigos de entes queridos poderão ver antecipadamente a lista de sepultamentos através do nome, filiação ou data do falecimento no portal de Barueri.

Neste ano, as missas estarão de volta. Terão intervalos de duas em duas horas, a partir das 7h até as 17h, celebradas por padres de paróquias de Barueri, na Praça da Saudade, em frente ao velório do cemitério, em espaço especial para até 300 cadeiras. As missas serão precedidas de procissões, partindo de locais como Centro, Jardim Belval, Parque Viana e Engenho Novo.

O Dia de Finados terá operação da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), com apoio de outras secretarias, como Relações Instituições (SRI), Cultura e Turismo e Comunicação Social. As pastas de Saúde e a de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU), respectivamente, também estarão presentes com o suporte da Guarda Municipal, do Demutran e de ambulâncias.

Serviço