Novo Centro de Especialidades de Barueri já está em funcionamento desde o dia 03

Fotos: externa – Allison Roberto / interna – Robson Alvarenga /Secom

Quem passa pela região central de Barueri não consegue ignorar o grande prédio que se ergueu ali, ao lado da igreja católica. Trata-se do mais novo equipamento de saúde entregue à população: o Centro de Especialidades.

O serviço começou a funcionar nesta segunda-feira (dia 3).Ele amplia o, até então, Ambulatório de Especialidades, uma vez que tem uma infraestrutura completa e totalmente acessível. São 66 salas ao todo, 30 a mais do que no antigo prédio, das quais 50 correspondem a consultórios. Com a mudança já foram criadas uma sala a mais de oftalmologia, outra de otorrinolaringologia e outra de ultrassonografia. O ambiente também inclui salas separadas de medicação, pré e pós-consulta, de procedimentos (pequenas cirurgias), inalação, de gesso, medicação, raio-X, que não havia antes, e muito mais.

“Estamos contentes com o que aconteceu hoje porque a população de Barueri se sente orgulhosa com um Centro amplo, vistoso e bem qualificado como o que está iniciando no dia de hoje. Além de trazer maior qualidade no atendimento, traz mais segurança e conforto à população”, declarou o secretário de Saúde do município, Dionisio Alvarez Mateos Filho, no dia da inauguração.

A coordenadora de Atenção Especializada à Saúde, Juliana Pinto Pacheco, também comemora as novas instalações e suas tantas possibilidades. “Nós tínhamos um espaço com 36 consultórios, hoje nós temos 50 consultórios, então houve um aumento da área de atendimento. Temos uma área para o servidor também muito mais confortável; as áreas de banheiro, fraldário, de acessibilidade, tudo isso foi pensado em prol do munícipe. Houve um ganho muito grande”, destacou Juliana.

Serviço

O Centro de Especialidades reúne cerca de 30 especialidades médicas, dentre adulto e infantil. Os atendimentos ocorrem mediante encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O novo prédio fica na rua Benedita Guerra Zendron, 225, no Centro. O telefone da unidade é (11) 4199-3146.