Cetas Barueri orienta sobre resgate de saruês

É preciso aguardar a saída do animal e verificar se não ficou nenhum filhote, depois fazer o fechamento do local, impedindo que voltem a acessá-lo. Caso haja filhotes, é necessário o retorno dos pais e a saída de todos para o fechamento do acesso.

É recomendado aguardar o retorno da mãe por pelo menos 12 horas. Durante esse período, mantenha-os no local e proteja-os de cães e gatos até que a mãe volte e os leve para outro abrigo. Caso ela não retorne, encaminhe os filhotes para o Cetas. Entre em contato pelos canais: (11) 4689-0314 (WhatsApp) e 3164-1040. Também é possível obter mais informações pelo Instagram do Cetas .

A bióloga à frente do Cetas, Erika Sayuri Kaihara, explica que seguir as recomendações, além de salvar os animais, permite que o órgão de proteção animal possa cuidar e preparar os silvestres para conviverem na natureza. “As orientações ajudam os munícipes a atuarem de maneira rápida e satisfatória no resgate das espécies que estão vulneráveis pelo pouco tempo de vida que possuem, não estando preparados para sobreviver no meio onde estão inseridos. Então o Cetas entra com o trabalho de preparar esses animais para sobreviverem em seu habitat”.