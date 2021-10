Ciclistas recebem orientação sobre segurança no Sistema Castello-Raposo

Foto: CCR

CCR ViaOeste promove campanhas para conscientizar sobre os cuidados necessários aos pedalar próximo às rodovias

Ações educativas serão promovidas pela CCR ViaOeste, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, para sensibilizar os ciclistas sobre os cuidados necessários ao pedalar, principalmente ao transitar ao longo das rodovias. A iniciativa integra o Programa de Redução de Acidentes, que tem apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Neste sábado (23/10), a campanha será realizada no km 48 da rodovia Castello Branco, em Araçariguama. No domingo (24/10), os profissionais da concessionária realizarão as abordagens no km 8 da rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), conhecida como Castelinho, em Sorocaba. Também está prevista uma ação no 31, no km 46 da rodovia Raposo Tavares, entre Vargem Grande Paulista e São Roque. As campanhas educativas têm início sempre às 7 horas.

O coordenador de Tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, ressalta que as ações buscam chamar a atenção dos ciclistas para os cuidados necessários ao pedalar próximo às rodovias. “No trânsito, a cordialidade entre todos e o respeito às leis são fundamentais para garantir a segurança. Por isso, constantemente promovemos iniciativas que destacam o papel importante que cada um de nós temos ao realizar os deslocamentos com prudência e, acima de tudo, preservando vidas”, destaca.

Durante as abordagens, os profissionais da concessionária entregam material impresso aos ciclistas contendo dicas, dentre elas seguir no mesmo sentido dos veículos, não utilizar fones de ouvido, redobrar a atenção nas entradas e saídas das rodovias, pedalar em fila indiana e nunca em pares, e jamais pegar rabeira ou vácuo de outros veículos, principalmente caminhões. Pereira também chama a atenção para a necessidade do uso de todos os equipamentos de segurança, como calçados adequados, capacete, roupas claras e adesivos refletivos para se tornarem mais visíveis aos motoristas.

A recomendação mais importante do coordenador de tráfego da concessionária, no entanto, é priorizar rotas ciclísticas e roteiros turísticos pelos municípios da região, pelos quais os passeios ou treinamento com bicicleta pode ser realizado com mais segurança. “Nas autoestradas, o fluxo intenso e constante de veículos, especialmente de caminhões e ônibus, pode desestabilizar o ciclista e causar quedas. Por isso, nossa orientação é buscar vias com baixo movimento, especialmente ciclo faixas nas cidades, que possuem sinalização adequada para essa prática esportiva”, ressalta.