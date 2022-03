Cidade modelo: Barueri inspira outros municípios

Foto: Uelson Henkell/ Secom

Março é o mês de aniversário de Barueri. Esta reportagem faz parte da série comemorativa que traz fatos importantes da cidade, publicadas todos os sábados até o dia 26, dia em que Barueri completa 73 anos de sua emancipação político-administrativa.

Barueri tem lugar garantido em importantes rankings na avaliação de cidades que investem na qualidade de vida de seus moradores, se destacando na educação, no desenvolvimento econômico e sustentável, na saúde e na segurança, principalmente. Todos esses feitos ganham visibilidade, fazendo com que outros municípios façam questão de conhecer de perto o que Barueri tem pra oferecer e usar o modelo como base para seus projetos.

Referência até para grandes cidades

Na área da Saúde, por exemplo, dentre as visitas mais recentes está a da secretária de Saúde de Maceió, no Alagoas (cidade com mais de um milhão de habitantes), Célia Fernandes. Ela conheceu na quinta-feira (dia 17) a estrutura organizacional das unidades de saúde do município, como o HMB (Hospital Municipal de Barueri), o Centro de Diagnósticos, a Farmácia Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), dentre outros serviços da rede.

“A expertise da Saúde de Barueri é conhecida. A gente veio aqui para buscar referências para que possamos buscar melhorias para a nossa cidade. A gente não tem hospital municipal e vimos que faz uma grande diferença no atendimento. Estou encantada com a organização do Hospital e vimos o quanto dá certo”, enalteceu a secretária alagoana.

Em julho do ano passado, a comitiva da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, a maior cidade do Grande ABC, veio conhecer o Centro de Diagnósticos com o objetivo de se inspirar no modelo de atendimento.

“A gente veio para ver esse espelho, porque todos os serviços que vocês têm aqui nós temos, mas não de uma maneira tão concentrada e com esse nível de organização”, explicou Maria de Fátima Sanchez, diretora do Departamento de Atenção Especializada de São Bernardo do Campo.

Segurança internacional

A área da Segurança de Barueri também se tornou referência internacional, e em junho de 2019 a comitiva de policiais chineses do Governo Municipal de Xuzhou, da Província de Jiangsu, veio conhecer o sistema de videomonitoramento, os equipamentos de GPS e os novos aparelhos de rádio wirelles, específicos para patrulhamento. Assim como, em fevereiro de 2022, os agentes de segurança do Peru e do México também conheceram as instalações de segurança baruerienses.

“Percebemos que a polícia daqui é muito responsável e competente. Muitas coisas que vimos vamos implantar em nosso município como medidas preventivas”, afirmou Sun Lei, diretor do Setor de Imigração do Departamento Municipal da Segurança Pública de Xuzhou.

Modelo de inclusão

Barueri, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), garante um cuidado integral a esse público. Essa estrutura tem sido almejada por várias cidades como Ibiúna, Osasco, Taubaté e São Carlos, que reconhecem o atendimento diferenciado à pessoa com deficiência.

“Barueri é uma das 10 cidades mais inclusivas do Estado de São Paulo e temos que procurar seguir um modelo que está dando certo”, afirmou Amariluz Garcia Ferreira, secretária municipal das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Carlos ao visitar a estrutura da SDPD em janeiro de 2021.

Cuidado com os animais

Ao longo dos últimos cinco anos, cidades como Sorocaba, Itapevi, São Vicente, São Caetano, Lavras e Patos de Minas (MG), entre outras, conheceram o extenso trabalho realizado pelo Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) e o Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico) do município.

“A procura de outros municípios é gratificante e demonstra que estamos no caminho certo. Incentivar a construção de um Centro como o nosso em outras regiões, capilariza e amplia a rede de proteção da fauna silvestre, sendo fundamental para reduzir o comércio ilegal de animais silvestres”, ressaltou Marco Antônio de Oliveira (Bidu), secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri.