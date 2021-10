#cidadeinteligente: Barueri se destaca como cidade tecnológica e inovadora

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Na contramão da crise econômica, o setor de Tecnologia da Informação (TI) cresce em meio à crise causada pela pandemia da Covid-19, sendo uma das áreas mais aquecidas no mercado atualmente devido à alta demanda da presença digital. O setor de tecnologia, mais do que nunca, se tornou essencial para o desenvolvimento de plataformas digitais que facilitam o nosso cotidiano.

E nesta terça-feira (19 de outubro) a comemoração é tripla: Dia Nacional da Inovação, Dia do Profissional de TI e Dia do Profissional de Informática. Barueri celebra a data, afinal, já se consagra perante o país como uma Cidade Inteligente, que investe em inovação e tecnologia em todos os setores.

No que tange ao serviço municipal, a cidade sabe o impacto positivo do investimento na área de Tecnologia da Informação através do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Barueri por meio do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT).

Para o administrador do CIT, Jonatas Randal, nesse período pós-pandemia, a capacidade de produção da Prefeitura manteve-se graças aos serviços on-line.

“A prefeitura está acompanhando essa tendência tecnológica com lançamento de serviços digitais em todas as áreas que melhorem cada vez mais a vida das pessoas. A expertise do profissional de TI é sem dúvida crucial para a qualidade do atendimento. Os prêmios revelam que estamos no caminho certo em continuar investindo ”, frisou Randal.

Prêmios

A cidade ocupa o 1º lugar no eixo Tecnologia e Inovação no ranking Connected Smart Cities em 2021. Por quatro vezes a cidade de Barueri esteve no ranking deste prêmio, além de marcar presença em outras classificações importantes, como o Prêmio Brasil 5.0, Learning e Perfomance; Prêmio Smart City Businnes; Modelo Global de Inovação Humana Barueri Smart City, dentre outros.

Para ser ter uma ideia, hoje o município tem uma série de serviços digitais criados tanto para facilitar o atendimento prestado pelo servidor quanto o acesso do munícipe aos serviços da Prefeitura por meio dos aplicativos como o Alô Barueri (canal direto com a Ouvidoria), o App Barueri (acesso a todos os serviços da municipalidade), o App Saúde Barueri (para marcação de consultas, vacinas etc.), o App do Servidor (para o funcionalismo público), além do Cadastro do Cidadão, o Portal da Saúde, o Portal Pet, dentre outros.

Conectividade

Não à toa, o município é referência em conectividade para o cidadão, dando acesso gratuito e de qualidade à internet através de 132 pontos de rede Wi-fi com uma rede de fibra óptica própria de 450 quilômetros de extensão.

Segurança

Além do sistema de videomonitoramento Detecta, interligado com o Estado para identificar carros roubados, há um amplo sistema de monitoramento por câmeras em toda a cidade, implantado para auxiliar no policiamento ostensivo dando acesso em tempo real por meio de 520 câmeras. Barueri conta com semáforos inteligentes que são também controlados pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU) para auxiliar na fluidez do trânsito; além da instalação de GPSs em viaturas, dando mais agilidade no atendimento de ocorrências.

Internet social

Com objetivo de promover a inclusão digital, o acesso à internet gratuita chegou aos lares de moradores dos conjuntos habitacionais entregues pela Prefeitura de Barueri. Implantado em janeiro deste ano, inicialmente com 120 pontos de acesso, tem previsão de chegar a mais 1.580 moradias que já fazem parte do programa habitacional.

Portal de atendimento

Como parte do programa Barueri sem papel – criado com o objetivo de eliminar o uso de papel nos órgãos públicos – em breve será lançado o Portal de Atendimento, no qual o munícipe terá acesso aos principais serviços oficiais da Prefeitura. O objetivo é facilitar e agilizar a tramitação de processos, pois dispensa o comparecimento nos balcões de atendimento.