CINÉPOLIS TERÁ INGRESSO COM DESCONTOS DE ATÉ 60% NA SEMANA DA BLACK FRIDAY – de 24 a 27/11

O balde temático de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre com pipoca dentro custará R$ 25,00

São Paulo, 22 de novembro, de 2022 – A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, realiza na semana da Black Friday, de 24 a 27 de novembro, uma grande promoção que terá ingressos com descontos de até 60%.

Cinépolis aqui. A promoção inclui descontos nos ingressos das salas VIP (2D e 3D), nas salas tradicionais (2D e 3D), nas salas Macro XE (2D e 3D), nas salas 4DX (2D e 3D), nas salas Júnior, na sala VIP Laser (2D e 3D) e na sala IMAX. O balde temático de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” com pipoca dentro terá o custo de R$ 25,00.

Durante o período da ação, o público terá a oportunidade de conferir a estreia da nova animação da Disney “Mundo Estranho”, do longa coreano “Força Bruta” e do romance “Sra. Harris Vai a Paris”. Além de outros filmes em cartaz como: “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, “Adão Negro”, e “Nada É Por Acaso”.

A promoção é válida em todos os complexos da Cinépolis e as compras dos ingressos poderão ser feitas nas bilheterias, ATMs ou por meio do site. Serviço “Cineblack – A Black Friday da Cinépolis” Em todas as sessões das salas Cinépolis VIP (2D e 3D), tradicionais (2D e 3D), Macro XE (2D e 3D), 4DX (2D e 3D), Júnior (2D e 3D), IMAX (2D e 3D) e Laser (2D e 3D). Data: de 24 a 27 de novembro. Desconto dos ingressos: até 60%. Balde temático de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”: R$ 25,00.

Sobre a Cinépolis

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina, com um total de 861 cinemas, 6.647 salas 100% digitais, em dezenove países. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 57 cinemas em todo o Brasil com 423 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior.

A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme.

Em 2022, pela quinta vez, o Cinépolis JK Iguatemi foi eleito pelo Guia da Folha como o melhor cinema da cidade de São Paulo (2015, 2017, 2018, 2020 e 2022) e sua sala IMAX foi apontada duas vezes como a melhor sala individual do circuito (2020 e 2022). Foi escolhida como a “Melhor Sala Premium” de São Paulo pelo Guia Divirta-se (2019 e 2017).

Em 2016 e 2017, a rede Cinépolis ficou em 1º lugar no “Prêmio Estadão Melhores Serviços”, na categoria redes de cinema. A constante inovação e o bom desempenho são reconhecidos com diversos prêmios, dentre eles: Melhor Exibidor por quatro anos consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), concedido no Prêmio ED (Exibição & Distribuição), realizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo. Mais informações, acesse: http://www.cinepolis.com.br Siga-nos nas redes sociais Facebook: https://www.facebook.com/cinepolisbrasil/ Twitter: https://twitter.com/cinepolisbrasil Instagram: @cinepolisbrasil