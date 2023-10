Cioeste inaugura sua sede própria em Alphaville

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Na noite de segunda-feira, dia 9, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) inaugurou sua sede própria em Alphaville, na alameda Xingu, 350 – 11º andar.

Compareceram Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista e presidente do Cioeste; Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo; o prefeito Rubens Furlan e o vice-prefeito de Barueri, Beto Piteri; e outros representantes das administrações municipais que fazem parte do Consórcio.

De acordo com o presidente Josué Ramos, a nova sede irá otimizar os trabalhos do Consórcio. “Saímos de um imóvel alugado de 500 metros quadrados para um próprio 50% maior, bem localizado, com toda segurança e conforto. Este auditório também servirá para abrigar uma escola de governo”, disse ele.

“Nossa escola continuará ministrando cursos livres e de pós-graduação presenciais e a distância totalmente gratuitos”, revela André Luiz Cotet, assessor da Secretaria Executiva do Cioeste. “Teremos ainda este ano os seguintes cursos: ‘Capacitação na Nova Lei de Licitações e Contratos’, com duração de 32 horas, e ‘Engenharia de Custos’, com 20 horas”, complementa. Saiba mais sobre os cursos AQUI.

O Cioeste

Foi exibido um vídeo para os presentes que atesta que o Cioeste é o maior consórcio de municípios da América Latina em importância socioeconômica. Ele é composto por 12 municípios (Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista) onde moram 3.000.000 de pessoas e é responsável por 3% do PIB nacional.

O Cioeste foi fundado em 2013 com o propósito de elaborar políticas públicas regionais com autonomia para executar projetos, programas e licitações. O Consórcio faz gestões junto a órgãos governamentais e da iniciativa privada para trazer benefícios à população dos municípios envolvidos. É mantido com recursos próprios: cada município contribui mensalmente com 0,02% de sua arrecadação.

Dentre suas principais iniciativas está a “Casa Abrigo”, que ampara mulheres vítimas de violência, e um novo empreendimento a ser inaugurado em breve, conforme revela Olímpia Navasques, secretária dos Direitos Humanos e Família de Cotia. “A Casa de Passagem, que vai funcionar em Itapevi, vai abrigar de maneira provisória as mulheres em situação de vulnerabilidade e promover um eventual retorno à sua cidade de origem”.