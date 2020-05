Coleta seletiva continua funcionando em Barueri

Foto: Fernando Foca/ Secom

Serviços essenciais, como limpeza urbana e coleta de lixo, continuam sendo oferecidos pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, mesmo durante a quarentena. Entre estas atividades, que não pararam, está a coleta seletiva, que atende 100% da cidade e é muito importante para diminuir o acúmulo de resíduos e para poupar a extração de recursos naturais.

Todo o material coletado é destinado à Cooperyara, cooperativa que faz a triagem e vende a empresas que utilizam os recicláveis como matéria prima.

Com o isolamento social, muitas empreses suspenderam ou reduziram suas atividades diminuindo o volume de materiais a ser coletado. As empresas que compram da cooperativa também reduziram suas atividades e têm comprado menos, fazendo cair o valor de mercado do material reciclável.

Presidente da Cooperyara, Elizeu Félix, se mostra preocupado com a situação dos cooperados. “É muito importante que você não deixe de separar. São 60 famílias que sobrevivem desse material, que gera renda para eles. Eles não têm outro modo de ganhar dinheiro a não ser separando e vendendo esse material”, explica.

Colaborações

A Cooperyara coloca à disposição de empresários que queiram contribuir o telefone 4198-4053 e o e-mailcooperyarareciclagem@gmail.com. A cooperativa também organizou uma “vaquinha” virtual para tentar garantir renda aos cooperados nesse período de quarentena, o endereço éhttps://benfeitoria.com/cooperyara.