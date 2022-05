Começa a segunda etapa da vacinação contra Influenza

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Começou no dia 9 a segunda etapa da vacinação contra Influenza em todo o Estado de São Paulo. Conforme o calendário vacinal, professores, pessoas com deficiência, povos indígenas e a população quilombola somam-se agora às gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menos de cinco anos, que começaram a receber o imunizante em 2 de maio.

Segundo a Vigilância em Saúde de Barueri, a cidade atingiu a cobertura de 33,86% do público-alvo desde o início da vacinação, em 27 de março, sendo que diariamente este percentual tem aumentado em razão da maior procura da vacina pela população elegível.

“Dia D” de Mobilização

Na semana passada, em um sábado (dia 30 de abril) foi promovido o “Dia D” de vacinação contra a Influenza e também contra o Sarampo em todo o Estado de São Paulo. Neste ano, a vacinação contra a Influenza e o Sarampo acontecem concomitantemente.

Em Barueri, a campanha, que é promovida pela Secretaria de Saúde, registrou um total de 3.835 pessoas vacinadas contra a Influenza só nesse dia de mobilização. Abaixo está a cobertura vacinal referente ao período de 27 de março a 3 de maio de 2022 na cidade:

Grupo de atendimento População Dose Cobertura (%) Idosos 33.127 16.496 49,8 Trabalhador de Saúde 9.481 3.250 34,28 Gestantes 4.114 264 6,42 Puérperas 676 24 3,55 Crianças 20.610 2995 14,53 Total 68.008 23.029 33,86

Dados atualizados em 06/05/2022 – Fonte: LocalizaSUS

A próxima fase desta segunda etapa está programada para 16 de maio, quando serão vacinados caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, forças de segurança e forças armadas, funcionários do sistema prisional e a própria população carcerária.

Onde tomar a vacina

A aplicação da dose contra a gripe continua ocorrendo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri, de segunda a sexta-feira durante seus horários de funcionamento. Confira AQUI os endereços e horários, pois algumas UBSs estão passando por reformas e seus atendimentos foram realocados.

O polo do Centro de Eventos não estará mais ativo a partir de quarta-feira (dia 11). A vacinação contra Covid, Sarampo e Influenza aos finais de semana passa a ser realizada na UBS Benedito de Oliveira Crudo, cujo atendimento está ocorrendo na Rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João, no 1º andar do Centro de Especialidades enquanto seu prédio passa por reconstrução. A unidade irá abrir aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. É importante comparecer munido de documento original e carteira de vacinação.