Confira o que abre e fecha durante o Carnaval em Barueri

De acordo com o decreto municipal 9.061/2019, os dias 24 e 25 de fevereiro (segunda e terça-feira) são pontos facultativos em função do Carnaval. O mesmo acontece com a Quarta-Feira de Cinzas (dia 26), mas apenas até 13h.

Na segunda e terça-feira, as repartições municipais (incluindo o Ganha Tempo e as Unidades Básicas de Saúde) permanecem fechadas. O expediente e o atendimento ao público nestes locais retornam ao normal a partir das 13h da quarta-feira.

Nos dias de Carnaval, os Prontos-Socorros e a Farmácia Municipal funcionam ininterruptamente, assim como outros serviços de emergência (Guarda, Demutran e Defesa Civil). As feiras livres também acontecem normalmente nos dias costumeiros.

Além de acompanhar os desfiles das escolas de samba, no sábado e domingo, em frente ao Ginásio José Corrêa, outra boa opção para estes dias é visitar os parques municipais. O Parque Dom José (na Vila Porto) funciona das 6 às 19h; já o Parque Ecológico (em Alphaville) abre das 7 às 17h. O horário de funcionamento do Parque Taddeo Cananéia (no Imperial) é das 6 às 17h.

Ganha Tempo

No Ganha Tempo Municipal, os serviços prestados pela Prefeitura de Barueri retornam na quarta-feira (dia 26), a partir das 13h. Já outros parceiros que ocupam o equipamento têm horários diferenciados.

A Lotérica funciona na segunda-feira, das 8 às 17h. Na quarta-feira, a lanchonete, o Cartório Civil e a agência bancária já abrem ao meio-dia. O Cartório Eleitoral retorna apenas na quinta-feira (dia 27).