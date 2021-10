Coronel Rinaldo Pereira é o novo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri

Foto: Ricardo Santos/ Secom

O tenente coronel da Polícia Militar de São Paulo, Rinaldo de Albuquerque Pereira, é o novo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Barueri (SSMU). Ele tomou posse na quinta-feira, dia 14 de outubro, com a missão de reformular a pasta.

O novo secretário ressaltou a importância da segurança como política pública integrada com o funcionamento das outras pastas da Administração no atendimento direto à população. “A segurança não significa somente o combate à criminalidade, mas se trata de uma relação de defesa social em favor dos menos favorecidos. Não é absolutamente uma simples relação de bandidos contra mocinhos”, afirmou.

“Com o novo secretário, temos a necessidade de mostrar à população que nós estamos fazendo uma reformulação muito grande na Segurança e na Guarda Civil Municipal”, declarou o prefeito Rubens Furlan.

O vice-prefeito, Beto Piteri, destacou a experiência do novo secretário e sua excelente relação com o efetivo da Guarda, já que havia sido comandante da corporação durante sete anos. “Estamos buscando uma segurança de ponta em qualidade e eficiência para as famílias de Barueri se sentirem protegidas e respeitadas”, afirmou Piteri.

Rinaldo Pereira tem 58 anos, foi comandante da Guarda Municipal de Barueri na gestão do então secretário Edson Santos da Silva (2006 a 2012). Em 2014, assumiu o comando da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, cargo que ocupou durante sete anos. Trabalhou mais de 28 anos na PM atuando como Capitão Comandante de Companhia Operacional de Choque, do 1º Batalhão de Polícia de Choque – Tobias de Aguiar – ROTA, além de comandar o policiamento de área dos 4º, 16º e 23º Batalhões Operacionais da Zona Oeste de São Paulo.

Cidadania

Falando diretamente aos guardas municipais, o novo secretário os convidou a trabalhar juntos. “Tudo o que for feito na Guarda será com a participação dos senhores”, ressaltou. “Não vistam a farda e se dispam da cidadania. No momento em que nós exercitamos uma função pública, passamos a ser titulares de uma investidura que a população nos outorgou, e essa população espera que, antes de tudo, nós sejamos capazes de exercer essa autoridade sem que haja arbítrio ou abuso de poder”, completou Rinaldo Pereira.

Sob a direção do secretário de Segurança e Mobilidade Urbana estão a Guarda Civil Municipal, com cerca de 540 pessoas no efetivo, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e a Defesa Civil.