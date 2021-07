Costa Smeralda – Embarque no maior navio da história da temporada brasileira. Virá com o Costa Fascinosa. Pela webcam, veja onde os dois navios estão agora. Veja também um tour virtual dentro do Costa Smeralda

Foto: Divulgação

O flagship da Costa será o maior navio da história a vir para a Temporada Brasileira 21/22.Todos os detalhes do Costa Smeralda carregam o conceito “Made in Italy”, ou seja, a gastronomia e todo design a bordo foram pensados a fim de combinar o melhor da Itália com o Brasil.

Viva emoções únicas a bordo do renomado Costa Fascinosa e do deslumbrante Costa Smeralda, de novembro/2021 a abril/2022.Com o Costa Fascinosa, você poderá aproveitar alguns dias de folga no roteiro Mini, a partir de Santos, ou embarcar em uma aventura pela América do Sul, no roteiro Prata, a partir do Rio de Janeiro.

Já com o Costa Smeralda, você viverá o nordeste brasileiro como nunca antes, no roteiro Bahia, a partir de Santos e de Salvador. Pela primeira vez na America do Sul.​O Costa Smeralda será o maior navio da história da temporada brasileira a vir para cá. Venha fazer parte dessa história com a companhia italiana Costa Cruzeiros. Informações: 11 2123-3677 e fale com um especialista.

Costa Fascinosa