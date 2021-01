COVID-19: Barueri receberá 1° lote de 40 mil vacinas

As primeiras pessoas que serão vacinadas são os idosos e trabalhadores das redes pública e particular de saúde.

O plano para a campanha de vacinação contra o covid-19 foi discutido nessa segunda-feira (11), na sede da Prefeitura. Participaram o prefeito Rubens Furlan, o secretário de Saúde Dr. Dionísio, o secretário de Inovação e Tecnologia, Jonatas Randal, e outros integrantes do primeiro escalão do governo e da Secretaria da Saúde.

A Secretaria de Comunicação Social de Barueri produzirá as peças de divulgação dos canais de agendamento, locais de vacinação e classificação da prioridade no atendimento ao longo do processo, que poderá ser acompanhada pelos canais de divulgação da Prefeitura de Barueri, meios digitais e pelo Jornal Oficial de Barueri, que circula as quartas e sextas-feiras, ordinariamente, a partir dessa semana.