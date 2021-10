Cultura abre inscrições para o Prêmio Barueri de Literatura 2021, conto e poesia

Foto: Bob Cruz/ Secom

Chegou o momento literário em Barueri, a hora de criar ou tirar da gaveta aquele poema ou conto e divulgá-lo ao mundo e ainda concorrer a prêmios. A Secretaria de Cultura e Turismo abrirá no dia 25 de outubro as inscrições para o “Prêmio Barueri de Literatura – 2021”.

Os prêmios aos vencedores estarão divididos nas modalidades Conto e Poesia. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro de 2022 e a divulgação dos trabalhados vencedores será no dia 19 de fevereiro. A entrega dos prêmios acontecerá em março. Serão aceitas inscrições de escritores brasileiros, residentes e não residentes em Barueri.

A ficha de inscrição, assim como o edital completo, estarão disponíveis no site da Prefeitura de Barueri ou poderão ser solicitados pelo e-mail: premiobaruerideliteratura@barueri.sp.gov.br, com a declaração de autoria, nome completo, endereço, telefone, e-mail e título da obra.

O tema desta edição será livre, possibilitando assim maior criatividade, pluralidade, expressão poética e literária. O Concurso tem por objetivo a seleção de trabalhos inéditos, em categorias distintas, escritos em língua portuguesa, nas modalidades:

· Conto e poesia – residentes em Barueri; infantojuvenil (13 a 17 anos) e acima de 18 anos;

· Conto e poesia – não residente.

Cada autor poderá participar com apenas uma obra em cada modalidade. O envelope com os trabalhos e a inscrição poderá ser entregue pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, ou enviado pelos Correios, via Sedex, para a av. 26 de Março, 173, Centro, Barueri, SP – CEP 06401-050.

Para efeito de recebimento dos trabalhos pelos Correios, será considerada a data de postagem, tendo como referência o dia 14 de janeiro de 2022 como data limite.

Premiação

O concurso conferirá prêmios de R$ 500,00 a R$ 4 mil, conforme classificação (de 1º a 5º colocados) e modalidades, além de publicação da obra com 50 exemplares distribuídos para os autores vencedores e certificados de Menção Honrosa.