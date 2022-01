Cultura abre Inscrições para a seletiva do Núcleo de Dança de Barueri

Foto: Benjamin Sepulvida/ Barueri

O ano de 2022 na Cultura de Barueri se inicia com oportunidade para quem quer se dedicar à dança. A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) abrirá inscrições para a seletiva do Núcleo de Dança a partir do dia 10 de janeiro.

São 53 vagas oferecidas para candidatas e candidatos entre oito e 16 anos de idade, matriculados no ensino básico, que aprenderão fundamentos teóricos e práticos do ballet clássico e de outras modalidades da dança. O edital com as informações completas está disponível no Jornal Oficial de Barueri, página 18.

As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro. A seletiva com testes práticos será realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h às 17h, no Centro de Eventos, na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci. No dia 16 de fevereiro, serão divulgados no site da Prefeitura de Barueri, os dias e horários para seleção dos participantes. O link da inscrição, que estará no site da Prefeitura, será divulgado em breve.

“O programa de formação tem como missão ampliar a competência técnica e habilidade artística para a dança no espaço de aprendizagem que vai do erudito ao popular, com a prática cênica como processo educativo, além de possibilitar o intercâmbio cultural entre a dança e as outras possibilidades de artes”, explicou Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo.

Seguindo todo o protocolo de Segurança Sanitária para prevenção da Covid-19, durante todo o período da seletiva será obrigatório o uso de máscara para o candidato(a), seu responsável e toda equipe profissional.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas:

1ª) Avaliação física de aptidão para a prática de dança. Nessa etapa os candidatos passarão

por avaliações físicas que incluem postura, amplitudes, articulares, rotação do quadril, grau de alongamento dos músculos posteriores e flexibilidade dos pés.

2ª) Avaliação técnica-artística. Os candidatos serão avaliados nas questões psicomotoras (equilíbrio, noção espacial, coordenação), aptidão rítmica, cognitiva e de expressão de movimentos em uma aula prática de elementos que compõem a técnica de ballet clássico.

Para as vagas de 1º ano, não há necessidade de conhecimento prévio em dança. Já para vagas do 2º ao 7º ano, o candidato deverá ter conhecimento técnico de ballet clássico. O resultado final da seletiva será divulgado no dia 23 de fevereiro no Portal da Prefeitura.