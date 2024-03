Está em curso a 26ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2024

A Secretaria de Saúde de Barueri promove a 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) 2024. Neste ano a ação ocorre de 25 de março a 31 de maio, sendo que 13 de abril será o “Dia D” de Mobilização Nacional para os grupos prioritários. A imunização contra a gripe é de grande relevância, principalmente porque abrange a população mais susceptível à doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação contra a influenza permite, ao longo do ano, prevenir o surgimento de complicações decorrentes da enfermidade, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de diminuir a sobrecarga sobre os serviços de saúde, visto que os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19. Durante o período da Campanha, a vacinação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, durante seus horários de atendimento. Já no “Dia D” de Mobilização Nacional, 13 de abril (um sábado), as UBSs funcionarão das 8h às 17h. Além delas, excepcionalmente neste dia, dois postos volantes estarão à disposição da população nos bairros de Alphaville e Aldeia da Serra, em locais ainda a serem definidos.

O público-alvo da atual campanha abrange:

. Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias);

. Gestantes e puérperas;

. Povos indígenas;

. Quilombolas;

. Trabalhadores da saúde;

. Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

. Professores das escolas públicas e privadas;

. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

. Pessoas com deficiência permanente;

. Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

. Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso;

. Trabalhadores portuários;

. Funcionários do sistema prisional;

. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Sintomas da gripe influenza

Os principais sintomas da doença incluem: febre, dor de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta, coriza e fadiga, podendo ainda acontecer alguns males súbitos, tais como calafrios, mal-estar, cefaleia, mialgia, dor nas juntas, prostração e secreção nasal excessiva.

Em casos mais graves, a gripe pode levar à Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo necessário auxílio médico imediato. O período de incubação do vírus Influenza é de um a quatro dias. Isso significa que o vírus, ao entrar no corpo humano, pode levar de um a quatro dias para causar os primeiros sintomas da gripe. Já a eliminação do vírus do organismo acontece de cinco a sete dias após a infecção.

Proteja-se

Além da vacinação, orienta-se a adoção de outras medidas gerais de prevenção para toda a população:

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilize lenço descartável para higiene nasal;

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Mantenha os ambientes bem ventilados;

Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

Evite sair de casa em período de transmissão da doença;

Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);