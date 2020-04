Deputada Federal Bruna Furlan esclarece que não houve votação sobre Fundo Eleitoral pós ‘Coronavírus”

Foto: ARQUIVO

CUIDADO: FIQUE ALERTA CONTRA AS FAKES NEWS

“Num momento tão difícil como esse, em que as pessoas boas se unem, infelizmente, os golpistas virtuais aumentam. Falsários utilizam suposto auxílio do governo para enganar as pessoas; tem gente que falsifica álcool em gel e tem gente que cria ‘fake news’ para difamar e causar prejuízo para os outros.

Os deputados que votaram para manter o Fundo Eleitoral fizeram isso no ano passado (nem se falava em coronavírus no Brasil) e fizeram isso com o propósito de combater a corrupção do ‘caixa 2′ de campanha eleitoral, crime que precisa ser combatido.

Após o coronavírus, não houve nenhuma votação dos deputados que impedisse quaisquer transferências para o Ministério da Saúde, e, certamente, creio que nenhum de nós seria louco de impedir isso.

Vamos criticar, sim, os políticos, cobrá-los e reivindicar direitos. Mas, não podemos levantar falso testemunho contra a pessoas, nem contra os políticos.

Não devemos acreditar ou concordar com essas ‘fakes news’ que só “vêm para matar, roubar e destruir”. Você que publica fake news pode até passar despercebido pela justiça dos homens, mas um dia terá que prestar contas para Deus.

Você que é sério: cuidado! Fique alerta para o que é verdadeiro ou falso.

Bruna Furlan – Deputada Federal”