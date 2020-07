Deputada federal Bruna Furlan fala sobre repasses para micro, pequenas e médias empresas

Foto: Reprodução Facebook

Até agora foram liberados R$ 9,7 bilhões de um total de R$ 66 bi autorizados pelo Parlamento. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia.

“O governo federal é o responsável por executar estes repasses extraordinários. O volume está longe do ideal. Eu votei a favor e ajudei a aprovar as Medidas Provisórias que criaram estes créditos extras aplicados por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas e do Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese).

Sigo votando em pautas que ajudem a salvar vidas, protejam os empregos e contribuam com o setor produtivo a superar a crise provocada pela pandemia,” declarou a deputada Bruna Furlan

Bruna Furlan é de Alphaville/ Barueri. E, encontra-se no oitavo mês de gestação de uma menina, que irá se chamar Isabela.