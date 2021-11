Deputada federal Bruna Furlan tem papel relevante no Comitê Gestor da Internet em Brasília

Foto: Divulgação

A composição do Grupo de Trabalho com membros de diversos partidos, reflete a pluralidade do relatório apresentado no Projeto de Lei 2630/20. Como presidente do GT (grupo de trabalho), a deputada busca assegurar a pluralidade de pensamentos em reunião presencial em Brasília que contou com a participação de 25 representantes do setor privado, das plataformas, empresas de mensagerias, de pesquisa e ensino.