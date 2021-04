Deputada federal Bruna Furlan reuniu-se com o vice-governador Rodrigo Garcia para tratar assuntos do Hospital Regional

Foto: Instagran

A deputada federal barueriense Bruna Furlan (PSDB), moradora do bairro de Alphaville, esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes onde reuniu-se com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Nesta ocasião, um assunto pontuou – a construção do Hospital Regional – cuja obra já foi iniciada em Barueri, da parceria do governo estadual com a prefeitura municipal.