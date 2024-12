Dezembro Vermelho: Barueri realiza testagem para HIV e sífilis

Foto: Secom

A Secretaria de Saúde de Barueri, em prol da campanha Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), promoverá a ação Extramuros “Fique Sabendo” no próximo dia 7 de dezembro (sábado), na qual a equipe do SAE (Serviço de Assistência Especializada) estará sob o Viaduto Juvenal Antônio de Morais, próximo à estação Antônio João, na Aldeia de Barueri, oferecendo testagem rápida de HIV e sífilis, distribuindo preservativos e materiais informativos.

A ação ocorrerá das 10h às 21h e é voltada à população em geral. Além da testagem, os profissionais do SAE estarão disponíveis para orientar sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das ISTs, contribuindo para a disseminação de informações e a redução do preconceito em torno dessas doenças.

A campanha Dezembro Vermelho reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como ferramentas essenciais para o controle das ISTs, especialmente o HIV. A iniciativa também demonstra o compromisso do município com a saúde da população e a luta contra a discriminação e o estigma.