Dia 13 – começa fase amarela em Alphaville e Tamboré

Mapa do Plano São Paulo / GOverno do Estado de SP

Governador João Dória anunciou, na data de hoje, o início de nova fase da quarentena que continuará até o dia 31/07. De acordo com os critérios do Decreto Estadual nº 64.994, a avaliação da evolução da pandemia (número de casos confirmados, internações e óbitos) e a capacidade de resposta do sistema de saúde (taxa de ocupação de leitos UTI Covid e quantidade de leitos UTI Covid para 100 mil habitantes) qualificam as cidades a retomar as atividades econômicas na forma estabelecida para a fase 3 do Plano São Paulo.

As cidades de Barueri e de Santana de Parnaíba, que estavam na fase 2 – laranja, puderam avançar para a fase 3 – amarela.

Com essa mudança, além das lojas de calçados e vestuário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, agências de veículos, shoppings centers e galerias, poderão reabrir os escritórios imobiliários, contábeis, advocatícios, entre outros, salões de beleza, barbearias, bares, restaurantes e academias.

O horário para o funcionamento foi alteradoa de 4 para 6 horas consecutivas e a capacidade foi ampliada para 40%. Porém, regras como o distanciamento social, disponibilização de álcool gel nos estabelecimentos e a obrigatoriedade do uso de máscaras devem ser seguidas por clientes e funcionários.

O Decreto Municipal nº 4401/2020 permite que o estabelecimento possa optar que o estabelecimento funcione por seis horas consecutivas ou fragmentadas, desde que seja no período entre às 08h e 20hs, mediante preenchimento do termo de compromisso que pode ser baixado no site da prefeitura.