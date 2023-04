Dia das Mães no Parque Shopping Barueri dará vales compra de R$5.000,00

A cada R$300 em compras, a pessoa terá direito a um número da sorte para o sorteio; compras de segunda a quinta dão direito a 2 números

Nesse Dia das Mães, o Parque Shopping Barueri quer oferecer o que há de melhor para todas as mães. E nada melhor do que aproveitar a data em família com as melhores lojas e opções de alimentação, ainda mais quando cada compra pode garantir um vale presentes de R$5.000,00 em compras no empreendimento.

Durante os dias 1 a 14 de maio, a cada R$300,00 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a um número da sorte para concorrer a um dos 7 vales presente da promoção! Nas compras de segunda a quinta-feira, a pessoa terá chances em dobro, com direito a dois números da sorte.

Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo GEN, gerando o número da sorte. Quanto mais números, mais oportunidades de ganhar um vale de R$5.000,00. O sorteio será realizado no dia 17 de maio pela loteria federal.

Venha comemorar o Dia das Mães no Parque Shopping Barueri e aposte em um prêmio especial para ela, pois toda mãe merece mais.

