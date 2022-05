Dia das Mães será celebrado em Barueri com show da Sandra Sá no Parque Municipal

Foto – Luan Cardoso

Uma das datas mais celebradas no Brasil é o Dia das Mães e a Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), realizará um show super especial no Cultura no Parque com a cantora e compositora Sandra Sá.

O show especial do Dia das Mães será realizado no dia 8 de maio às 11h no Parque Municipal Dom José. O evento será uma oportunidade de reunir a família e prestigiar essa homenagem aquela que melhor representa a união e o amor: a mãe.

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra Sá interpretou canções que se tornaram verdadeiros hits da música brasileira e não só fazem parte da sua identidade, como também contam um pouco da realidade vivida com uma visão alegre e otimista.

A ideia é ter um show que toca todos os ritmos, da MPB, Soul, Samba ao Funk. Esse show foi criado com muito amor e carinho e dirigido pela rainha Sandra de Sá. A cantora desfilará clássicos de seu repertório, como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye Tristeza”, “Olhos Coloridos”, ofertando um show com emoção e talento.

O Parque Municipal está localizado na Rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri.