Dica gastronômica – Mané lança cardápio corporativo para celebrações de fim de ano em clima de boteco

Com pacotes exclusivos e clima autêntico, a rede de bares oferece um ambiente convidativo para comemorações

Confraternizar com a equipe é mais do que uma pausa nas rotinas de trabalho, é uma oportunidade para celebrar conquistas, fortalecer laços e brindar o sucesso de mais um ano juntos. Pensando nisso, o Mané, rede de botecos que nasceu para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco, lança o cardápio corporativo, elaborado para transformar as celebrações de fim de ano em momentos leves e descontraídos.

Com opções que resgatam o verdadeiro espírito de boteco, o Mané oferece um ambiente descontraído e repleto de sabores típicos que valorizam a cultura raiz. Os pacotes disponíveis incluem uma seleção de pratos e petiscos por três horas. Com valores a partir de R$ 99,90 por pessoa e os 10% de serviço do garçom, todos os participantes devem optar pelo mesmo pacote, garantindo uma experiência compartilhada.

Confira as opções:

Opção 1 - R$ 99,90 por pessoa + taxa de serviço: Para petiscar: Tábua junto e mixturado (batata porquinho, pipoca de couve flor, pipoca de porco, pipoca de camarão, croquete); Para refrescar: Chope Amstel (tulipa), água com e sem gás, refrigerante, mate da casa.

Opção 2 - R$ 129,90 por pessoa + taxa de serviço: Para petiscar: Tábua junto e mixturado (batata porquinho, pipoca de couve flor, pipoca de porco, pipoca de camarão, croquete); Para refrescar: Chope Amstel (tulipa), água com e sem gás, refrigerante, mate da casa,caipirinha (limão e abacaxi), Drinks (Mané apaixonado e gin clássico).

Opção 3 - R$ 149,90 por pessoa + taxa de serviço: Para petiscar: Tábua junto e mixturado (batata porquinho, pipoca de couve flor, pipoca de porco, pipoca de camarão, croquete); Para refrescar: Chope Heineken (tulipa), água com e sem gás, refrigerante, mate da casa,caipirinha (limão e abacaxi), Drinks (Mané apaixonado e gin clássico).

O Mané possui 27 unidades no Rio de Janeiro. Mais informações sobre os pacotes e reservas podem ser consultadas aqui.

Onde encontrar o Mané:

Alphaville

Endereço: Alameda Grajaú, 61, Alphaville Industrial, CEP: 06454-050

Horários de funcionamento: Seg a qui: 11h30 às 23h; sex e sábado: 11h30 às 2h e domingo: 11h30 às 18h

Sobre o Mané

Criada em 2019, a rede de botecos Mané nasceu a partir da expertise de três amigos que já atuavam no ramo de franquias. Os empreendedores Daniel Bittencourt, Arianne Bastos e Eduardo Oliveira criaram o Mané para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Em junho de 2021, a rede foi integrada ao Grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Momento Bendito, para ser franqueada por todo o Brasil. Atualmente, conta com 27 unidades e mira expansão na região Sudeste. Mais informações aqui.