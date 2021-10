Dose de reforço em idosos continua em Barueri; confira o cronograma aqui

Foto: Secom Barueri



A terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos, também chamada de dose de reforço, vem sendo aplicada em Barueri desde o início de setembro. Ela é voltada a pessoas com mais de 60 anos que tenham tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses.

A aplicação não exige agendamento. Para facilitar e evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde de Barueri preparou um cronograma indicando o dia da vacinação para cada faixa etária. Confira no final desta matéria.

Polos de vacinação

No dia indicado para sua idade, basta ir a um dos polos de vacinação e apresentar a carteira de vacinação, um documento oficial com foto e um comprovante de endereço.

A imunização está ocorrendo em três polos, das 8h às 17h. São eles: Arena Barueri (avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001 – Jardim Belval); Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos (Alameda Antuérpia, 119 – Recanto Phrynea); e Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci). Os polos da Arena Barueri e do Parque dos Camargos funcionam apenas de segunda a sexta-feira. O do Centro de Eventos funciona de domingo a domingo.

O polo do Centro de Eventos conta com vacinação em drive-thru, voltada a idosos com problemas de locomoção.

Importante lembrar que o calendário pode sofrer alterações, dependendo da disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Confira o cronograma: