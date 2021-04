Drama da Paixão de Santana de Parnaíba ganha versão especial na Sexta-feira Santa com o melhor de todos os tempos

Foto: Fabiano Martins/ Secom

O Drama da Paixão de Cristo, maior espetáculo a céu aberto do estado de São Paulo, realizado em Santana de Parnaíba, ganha versão especial e será transmitido on-line através das redes sociais da prefeitura na Sexta-feira da Paixão, 02/04, com reprise no sábado, 03/04, ambas às 20h, nos canais oficiais do Facebook e Youtube.

O espetáculo será apresentado pelo servidor público e ator Sinnayder Barcelos, que interpreta Jesus há 10 anos, e Edimilson Andrade, que há 25 anos dirige o Drama da Paixão de Santana de Parnaíba.

Com um documentário antecedendo a grande apresentação, a história do segundo maior espetáculo outdoor do Brasil será contada desde a sua primeira exibição no ano de 1994 até a última em 2019. A apresentação on-line contará com um mix de imagens dos espetáculos de 2016 a 2019 e um bônus inédito com imagens gravadas neste ano, com Jesus (Sinnayder Barcelos).

No ano de 2020, a 25ª edição do Drama da Paixão foi cancelada às vésperas de sua exibição por conta das medidas restritivas para o combate da disseminação do coronavírus, já que o evento conta com mais de 400 atores e figurantes e um público de aproximadamente 20 mil pessoas.

O evento será exibido no Youtube através do canal oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba que está disponível no endereço https://www.youtube.com/user/parnaibatv e na fanpage através do link https:// www.facebook.com/PrefeituraSantanadeParnaiba