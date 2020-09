DRIVE IN CONCERT BRASIL INICIA TEMPORADA DE SHOWS EM ALPHAVILLE

Apresentações acontecem nos finais de semana a partir do dia 09 de outubro:

09/10/2020 — Dfideliz + Bin + Borges + Murilo Couto + Gagui Tatto + Big Da Godoy + Mauricio DTS

10/10/2020 — Rastapé + Di Boa (Projeto do Di Ferrero)

11/10/2020 — Bruno Martini + Jørd + Elekfantz + Sultan + Italowski + Vokker

Ingressos já estão à venda em www.santocartao.com.br/drive_in_concert

O Drive In Concert Brasil – plataforma de experiências de entretenimento Drive In – inicia sua temporada de shows em Alphaville com forte presença do rap e grandes nomes da música eletrônica. A programação começa na sexta-feira, 09 de outubro, com Dfideliz, Bin, Borges, Murilo Couto, Gagui Tatto, Big Da Godoy e Mauricio DTS, continua no sábado, 10 de outubro, com as apresentações da banda Rastapé e do projeto do Di Ferrero o Di Boa, e termina no domingo, dia 11, com os Djs Bruno Martini, Jørd, Elekfantz, Sultan, Italowski e Vokker.

O Drive In Concert Brasil receberá apresentações em todos os finais de semana até o dia 04 de novembro, com shows, Dj’s, sessões de stand-up e muito mais. A programação das próximas semanas será divulgada em breve. Os ingressos custam R$ 199 (pista) e R$ 399 (pista premium) para cada veículo com até 4 pessoas. A compra pode ser feita pelo site da Santo Cartão.

Há também uma pré-venda exclusiva para quem se cadastrar no link. Nela, os ingressos saem por R$ 169 (pista) e R$ 349 (premium), e além disso os clientes recebem informações exclusivas sobre a programação das próximas semanas. O link continuará válido para as próximas semanas.

A sexta-feira, dia 09, receberá grandes nomes do rap, entre eles Dfideliz, mais conhecido pelo seu trabalho com a Recayd Mob e que vem lançando hits frequentemente. O último em parceria com Bin – que também está no line – e Anitta, “Tá Com o Papato” já passou a marca dos 10 milhões de views no Youtube. No sábado, dia 10, o destaque fica por conta da icônica banda de forró, Rastapé, e do mais novo projeto de Di Ferrero, o Di Boa. Para fechar o final de semana, no domingo, dia 11, a música eletrônica toma conta sob a liderança de Bruno Martini, nome já concretizado na cena e que tem entre os hits, “Hear me Now”, parceria de sucesso com Alok.

O espaço que recebe o Drive In Concert Brasil fica localizado na Grande São Paulo (Al. Xingu, 600 – Alphaville Industrial – Barueri – SP) e com mais de 15.000m², pode receber até 250 carros por dia. O sistema de som de alta performance e o projeto do palco personalizado, fornecem a todo o público uma ótima visibilidade e a garantia de uma experiência única, com surpresas como shows pirotécnicos e audiovisuais. O Diretor de Marketing do Drive In Concert Brasil, Gustavo Risan acredita que “o Drive In é uma plataforma de experiência que conecta uma ferramenta do passado com uma experiência do futuro, com muitas surpresas para o público e que promete se estabelecer de vez no circuito do entretenimento ao vivo.”

Seguindo os protocolos de segurança da OMS, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, o evento contará com um rigoroso processo de sanitização do ambiente, além da sanitização individual de todos os veículos através do uso de um atomizador de partículas. As normas de higiene também se aplicam aos alimentos e bebidas vendidos, que terão suas embalagens higienizadas e sem manipulação direta do alimento no local. Há uma equipe especializada para garantir a segurança e saúde do público. O evento conta também com tendas de apoio, sistema automatizado de atendimento e acompanhamento individual ao usuário, equipe de remoção e atendimento médico e serviço de alimentação e bebidas.

Sobre o Drive In Concert Brasil

Buscando inovar e se adaptar às novas necessidades da sociedade, uma joint venture de três núcleos independentes, proporciona a união de recursos humanos e tecnológicos em uma experiência única. Através da releitura de um modelo conhecido de eventos, adaptamos os famosos modelos “Drive-ins” dos anos 70 e 80 para uma atualidade com diversidade de entretenimento, visando não só o momento atual, mas também uma alternativa duradoura de um novo conceito de eventos.

