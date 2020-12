Drive-in itinerante no Brasil, Cine Autorama chega a Barueri com três novas sessões

Fotos: Danilo Ramos

Pioneiro no drive-in itinerante no Brasil, Cine Autorama chega a Barueri com três novas sessões. O projeto tem promovido sessões de cinema gratuitas como alternativa de entretenimento para o público da região metropolitana de SP.

O projeto Cine Autorama, drive-in de cinema itinerante pioneiro no Brasil, vai realizar três sessões de filmes na cidade de Barueri, com exibições previstas para os dias 11, 12 e 13 de dezembro. A opção de lazer para a região será promovida de acordo com todas as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas autoridades municipais.

O drive-in será instalado no estacionamento do Ginásio de Esportes José Corrêa, no Centro Novo, com sessões sempre às 20h. Serão exibidos três filmes ao todo: “Minha Mãe é Uma Peça 3″, “A Vida Secreta dos Bichos” e “Turma da Mônica: Laços”, respectivamente e em cada data.

O cinema ao ar livre conta com um grande telão inflável e o acesso ao áudio se dá por meio do rádio do próprio carro (via FM) ou até mesmo pelo smartphone. Cada sessão vai disponibilizar ingressos para 90 carros, que deverão ser reservados pelo site desde as 12h de 02 de dezembro até o início da primeira sessão.

A limitação será de até quatro pessoas por veículo para que casais com filhos possam participar. O público deverá usar máscaras durante todo o evento, mesmo que permaneçam apenas dentro dos carros. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos — sem prejudicar o ângulo de visão em relação à tela.

O projeto é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Estado de São Paulo. Além do patrocínio da empresa Ecolab, também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Barueri e realização da Brazucah Produções e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Para Marco Costa, sócio da Brazucah Produções e idealizador do Cine Autorama, a iniciativa ganha ainda mais importância como uma alternativa de lazer no segundo semestre de 2020. “Nesses últimos cinco anos realizando o projeto, mesmo antes da pandemia, sempre tivemos grande participação e aprovação das pessoas. Mas proporcionar estas sessões para os paulistas neste momento, sempre com a segurança que o momento exige e de forma gratuita, é especial”, afirma.

Como patrocinadora do Cine Autorama para as sessões em Barueri, a Ecolab, referência global em soluções de água, higiene e na prevenção de infecções, considera fundamental o projeto para promover a cultura mesmo em um momento de dificuldade na presença física das pessoas. “Um dos passeios que as pessoas mais sentem falta durante a quarentena é a ida ao cinema. Acompanhar a programação e se divertir com os amigos ou familiares é uma tradição de décadas. Por isso, decidimos trazer essa opção de entretenimento também para outras cidades do estado nas quais temos unidades operacionais”, esclarece Carolina Simonetti, gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da Ecolab.

Retorno às atividades em SP

O isolamento social durante a pandemia levou à consolidação dos cinemas drive-ins como uma das melhores opções para o entretenimento ao ar livre. O Cine Autorama precisou se adaptar aos novos protocolos de segurança para seguir levando cultura e diversão às pessoas, com sessões de cinema nas quais o público assiste aos filmes de dentro dos carros, com conforto, áudio de qualidade e segurança.

No segundo semestre de 2020, foram realizadas sessões na capital paulista e nas cidades de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Barueri, Suzano e Franca. Em agosto, o Cine Autorama ainda participou das atividades de comemoração dos 464 anos do bairro da Mooca, em São Paulo.

Pelo restante de 2020, o Cine Autorama seguirá exibindo filmes de forma a assegurar que as pessoas possam desfrutar de cultura e entretenimento sem correr riscos de contaminação. Ainda na fase de adaptação de 2020, o projeto também desenvolveu o Drive-in Paradiso, uma parceria com o Instituto Olga Rabinovich durante os meses de julho e agosto.

Com curadoria da cineasta e apresentadora Marina Person, as sessões gratuitas ficaram em cartaz na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). A iniciativa filantrópica foi co-realizada com a Secretaria Municipal de Cultura e teve apoio da Spcine.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de cinco anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 180 eventos para cerca de 42 mil pessoas em todo o país.

Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte.

Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 70 cidades de diferentes estados brasileiros.

Sobre a Ecolab – patrocinadora

Um parceiro de confiança para quase três milhões de clientes, a Ecolab é líder global em soluções e serviços para água, higiene e prevenção de infecções. Com vendas anuais de US$ 13 bilhões e mais de 45 mil associados, a Ecolab oferece soluções e serviços abrangentes, conhecimento específico e serviço personalizado para melhorar a segurança dos alimentos, manter ambientes limpos e seguros, otimizar o uso da água e energia, além de melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade dos clientes presentes nos setores industrial, de alimentos, saúde e hospitalidade, em mais de 170 países ao redor do mundo.

Para mais informações sobre a Ecolab, visite www.pt-br.ecolab.com.

Siga a Ecolab no Twitter @ecolab, Facebook facebook.com/ecolab ou LinkedIn Ecolab Serviço Cine Autorama em Barueri (SP)

Quando: 11 de dezembro (sexta-feira);

Onde: Estacionamento do Ginásio de Esportes José Corrêa – Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro;

Quanto: entrada gratuita;

Sessão: 20h – Minha Mãe é Uma Peça 3;

Quando: 12 de dezembro (sábado);

Onde: Estacionamento do Ginásio de Esportes José Corrêa – Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro;

Sessão: 20h – A Vida Secreta dos Bichos; Quando:

13 de dezembro (domingo);

Onde: Estacionamento do Ginásio de Esportes José Corrêa – Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro;

Sessões: 20h – Turma da Mônica: Laços;

