Editorial – Convenção do PSDB Barueri, em 05/09, confirma Rubens Furlan para reeleição como prefeito com 78 candidatos à vereança

No dia 5, o PSDB Barueri realizou a sua convenção para confirmar os nomes dos seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O evento político foi realizado em ‘live’ por causa da pandemia. A votação poderia ser presencial ou ‘online’.

O evento aconteceu na Câmara Municipal, cujo auditório teve restrições de cadeiras, liberando parte delas para garantir o distanciamento social. Todos usaram máscaras. Apenas no pulpito onde ocorreu a apresentação feita por um filiado, Thazio Gomeiro (acima) e pelos discursos de autoridades convidadas e dos candidatos majoritários (fotos abaixo) Rubens Furlan, que é prefeito e candidato à reeleição para o seu sexto mandato dentro do seu histórico político, e do seu vice-prefeito José Roberto Piteri, também indicado para a reeleição no mesmo cargo, estes puderam retirar as máscaras perante o microfone.

Nossa editora acompanhou o evento através da ‘live”, gerando este editorial, cuja responsabilidade e opinião da editora são permitidos. Segue abaixo a descrição, portanto, da Convenção 2020 do PSDB Barueri:

Antes de se apresentarem publicamente, com discursos, todos os pré-canditados procederam às votações, conforme protocolo eleitoral. Feito isto, Thazio Gomeiro (acima), comunicador publicitário, deu início ao uso do púlpito para as declarações de convidados presentes, autoridades e candidatos majoritários.

O presidente do PSDB Barueri, Joaldo que é conhecido como Magoo, foi o primeiro a falar. Em seguida, foi a vez de Rubens Filho que é conhecido como Rubinho e, depois, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Fabio Rhornes, conhecido como Fabião.

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (acima), também discursou em apoio à reeleição de Rubens Furlan. No telão, a atual primeira dama, Sônia (abaixo), falou aos presentes.

Assim como a deputada federal Bruna Furlan (abaixo) também prestou o seu apoio a todos os candidatos do PSDB e justificou a sua ausência porque teve a sua filha Isabella há 1 mês, dia 05 de agosto.

Barueri, no momento, possui cerca de 214 mil eleitores.

Rubens Furlan, cujo nome foi confirmado para disputar sua reeleição como prefeito, iniciou o seu pronunciamento falando da sua carreira política que completou 44 anos. Contou que nasceu em Sorocaba/SP em 1952 (12 de dezembro) e que costumava assistir a discursos políticos feitos em palanques, desde os seus 11 anos. Começou a trabalhar muito cedo para ajudar a família. Foi vendedor de doces, balconista, entregador de jornais, engraxate e taxista. Quando tinha 14 anos, em 1966, mudou-se com a família para Barueri, porque o seu pai que era Policial Militar foi transferido para o 14o. BPM/M. É pai de 4 filhos sendo a primogênita Priscila, onde é avô do Dante. Filhos de Sônia Furlan, são a deputada federal Bruna Furlan que teve a filha Isabella no dia 05 de agosto último, sendo agora avô pela segunda vez; Rubens Filho (Rubinho) e Felipe. Sua vida pública começou em 1976 quando foi eleito vereador, o mais votado, com 570 votos, para um mandato de 6 anos (1977-1981). Neste período, foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 1979-1981. Se formou em Direito em 1981. Casou com Sônia neste mesmo ano. Em 1982, foi eleito prefeito para o seu primeiro mandato de 01.01.1983 a 31.12.1988. Teve como seu antecessor, Arnaldo Rodrigues Bittencourt que, segundo ele, foi o seu grande mestre em política. Fez o seu sucessor, Carlos Alberto Bel Correia. Foi deputado estadual de 15.03.1991 a 31.12.1992. Seu segundo mandato como prefeito foi de 01.01.1993 até 31.12.1996. Foi deputado federal de 01.02.1999 a 31.01.2003. De 01.01.2005 a 31.12.2012 teve o seu terceiro mandato como prefeito, reeleito para o seu quarto mandato no Executivo. O seu quinto mandato como prefeito foi de 01.01.2017 e se encerra em 31.12.2020. No seu pronunciamento contou sobre momentos importantes da sua vida pública. E, finalizou falando sobre as suas principais obras, ressaltando todas do setor da Saúde, que permitiram que o município lidasse adequadamente com a pandemia, dando todo o suporte aos munícipes. Além das campanhas de prevenção ao Covid-19. E, ainda citou as futuras obras que espera fazer, dizendo que, se reeleito, “eu vou entregar uma cidade infinitamente melhor do que já é hoje”. E, já adiantou que no dia 01 de outubro próximo, começará a obra do Hospital Regional que atenderá a todas as cidades da região, com recursos municipais em parceria com o Governo do Estado. Adiantou que espera, para o seu sexto mandato, pode fazer uma obra já orçada em 150 milhões de reais para piscinões e drenagem, para combater enchentes, além da extensão do Viaduto da Alameda Tocantins até a Avenida do Café do Ponto. Prevê investimentos na monta de 500 milhões de reais com geração de empregos.

José Roberto Piteri, conhecido como Beto Piteri, atual vice-prefeito, em seu pronunciamento, agradeceu a confiança de Rubens Furlan em escolhê-lo para ser o seu vice, na chapa. Contou que desde jovens (1976) os dois são amigos e seguem juntos na vida pública.

A coligação tem 78 candidatos a vereadores dos partidos: PSDB, PTB, PDT, Solidariedade, Republicanos, PCdoB, PRTB, PSC, DEM, PSL, PL, Avante e PTC.